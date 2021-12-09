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NBA／和詹皇、AD同隊是榮幸　施洛德曝為何離開湖人

▲前湖人後衛Dennis Schroder今夏轉戰塞爾提克。（圖／美聯社／達志影像）
▲前湖人後衛Dennis Schroder今夏轉戰塞爾提克。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-09 11:07:42

今夏離開湖人轉戰塞爾提克的明星後衛Dennis Schroder近日談起當初為何要離開湖人，他表示能和「詹皇」LeBron James、Anthony Davis一起打球是榮幸，但在那打不出自己的風格，現在到波士頓才感到100%舒適。

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現年28歲的Schroder上季拒絕了湖人8400萬美元續約，因為他認為自己值得1億多美元合約，導致雙方續約破局，最終他在夏天和塞爾提克簽約，只獲得590萬美元的中產特例合約。

Schroder告訴《MassLive》記者Brian Robb，「和AD和LeBron打球是種榮幸，每天都能看到他們在場上或場下的做事方式，這是種恩賜，也是我很感激的原因，但就我個人而言，我們並不適合。」

「這就是我為何猶豫的原因，在那裡打球的風格不是我Dennis的風格，所以我想著，OK，我必須想一下之後該怎麼做，這也是我沒和球隊討論的原因，合約等賽季結束後再討論，我想集中精神打完賽季。」Schroder解釋。

Schroder轉戰綠衫軍後過得比較開心，「我認為到目前為止，我100%感到舒適，你得到賞識，覺得團隊正努力幫助你、甚至你的家人、朋友，到目前為止一切都很棒，這就是我想要的，我認為我們可以在這取得大成就。」
 

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