陳其邁率黨公職站路口　衝刺公投不同意票

四大公投倒數十天，民進黨全力衝刺「四個不同意」，民進黨主席蔡英文總統下達總動員令，執政縣市首長今天上班前在路口宣傳公投，高雄市長陳其邁今（9）天清晨偕立委趙天麟、許智傑、管碧玲及議會黨團總召鄭光峰等人在中山、五甲路口向過往的人車宣傳，籲民眾12月18日投下「四個不同意」守護台灣。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-09 10:54:05
上午7時30分，中山、五甲路上班上學人車湧現，陳其邁帶領黨公職人員，包括立委趙天麟、許智傑、管碧玲，還有市議員鄭光峰、林智鴻、黃文益、簡煥宗及邱俊憲、陳致中、陳慧文、鄭孟洳、鴻瑞鴻、李雅慧、張漢忠、林宛蓉及無黨籍市議員黃捷等人於前鎮區媽祖港橋旁一字排開向過往的民眾、人車揮手致意，強力宣傳公投「四個不同意 台灣更有力」的重要，呼籲民眾用關鍵的公投票支持台灣接軌國際。
陳其邁指出，四個公投案攸關台灣要重返國際組織、擴大國際貿易、南電不北送及鞏固守護民主等，呼籲民眾理性、冷靜思考，用四個不同意支持台灣參與國際經貿組織；市黨部主委、立委趙天麟呼籲民眾用民主嘉年華的精神出來投票，四個不同意讓台灣有乾淨的能源、穩定安全的政治環境和世界交朋友、台灣可以繼續向前進。
管碧玲說，公投關乎南電不北送、能源轉型、台灣參與國際社會、守護民主，民眾要堅定投下四個不同意；許智傑則指出，民進黨執政持續擴大福利政策、照顧老人家與年輕人，呼籲民眾相信民進黨，四個不同意讓台灣接軌國際，拜託12月18日用四個不同意票讓台灣向前行。