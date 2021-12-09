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澳洲電力疑遭中俄駭客網攻　國會擬修法授權反擊

▲澳洲一家電力公司遭外國駭客攻擊，國會擬修法授權政府反擊網攻。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）
▲澳洲一家電力公司遭外國駭客攻擊，國會擬修法授權政府反擊網攻。示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

2021-12-09 11:32:39

（中央社記者丘德真雪梨9日專電）澳洲一家電力公司遭外國駭客攻擊；但在駭客成功癱瘓電力前不到1小時，該公司及時分隔了電力供應與公司管理的電腦系統，避免300萬個家庭停電；澳洲國會擬修法授權政府反擊網攻。

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雪梨每日電訊報（The Daily Telegraph）網站8日報導，澳洲昆士蘭州（Queensland）電力供應商CS Energy於11月27日遭駭客勒索；電力公司隨即反制，分隔旗下2座火力發電廠的電腦操作系統與公司管理系統。

報導引述不具名的知情人士表示，若當時CS Energy未能攔截網路攻擊的話，駭客大約在不到1小時內，便足以癱瘓這兩座火力發電廠。

報導提到，雖然駭客未能中斷電力，但還是成功癱瘓了CS Energy的部分管理系統；直到8日，CS Energy仍有很多員工無法收發電郵。

每日電訊報網站今天報導，雖然俄羅斯駭客團體Conti已公開承認涉及CS Energy的網路勒索事件，但雪梨每日電訊報指出，多位不具名澳洲情報官員認為，Conti並非單獨行動；他們相信中國駭客可能參與其中。

針對CS Energy遭駭客攻擊的事件，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）指國會需要制訂相關法律，以便一旦澳洲重要基礎設施遭受外國駭客入侵時，澳洲政府可以依法反制。

澳洲國會情報及安全聯席委員會（The Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security）擬推動修法，試圖強制規定各基建設施如遇網路攻擊，必須向當局報告；而且聯邦政府在有需要時，可依法接手對付相關網路攻擊。

據每日電訊報網站8日報導，澳洲國防部助理部長海斯迪（Andrew Hastie）指出，駭客攻擊的問題已日益惡化；讓他深切關注的是，外國間諜、罪犯以及國家級駭客網路攻擊澳洲的情況也日益嚴重。

海斯迪（Andrew Hastie）解釋，澳洲之所以成為外國駭客攻擊對象的原因之一，是印太地區的安全局勢也在不斷變化；他指出，特別是中國試圖使出各種方法，包括針對網路世界的各種手段，以爭取達成其地緣政治目標。

海斯迪透露，澳洲政府已編列澳幣13億5000萬元（約新台幣267億7000萬元）用作維護澳洲網路安全和對付來自海外的駭客攻擊活動。

隸屬聯邦政府的「澳洲網路安全中心」（Australian Cyber Security Centre）在2020至2021的年度報告中指出，截至今年6月30日的12個月內，平均每8分鐘就有一起澳洲機構或個人遭受駭客攻擊的事件。

前美國國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）局長、現任網絡安全公司Krebs Stamos Group合夥人克瑞布斯（Christopher Krebs），今年7月9日透過視訊向澳洲國會情報及安全聯席委員會一場聽證會表示，他認為特別是俄羅斯和中國，當他們與其他國家發生衝突時，會首先採取網路攻擊進而癱瘓敵對國家的基礎設施。（編輯：韋樞）1101209

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