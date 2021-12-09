駁二最新燈會美拍點　「巨人的夢幻花園」今起點亮

駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭上，最近出現了比人高出兩三倍的巨人花園，吸引到訪的民眾停留駐足，紛紛拿起手機拍下美照，這其實是「2022台灣燈會在高雄」最新公布的作品，曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節展出的「巨人的夢幻花園Trumpet Flowers」，經過安裝測試後，今日（9）正式登場。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-09 11:10:25
高雄市副市長史哲表示，台灣燈會將在明年重返高雄，每一件燈會作品的選件與佈局都經過審慎評估，不僅想讓作品在高雄夜色中完美呈現，也希望讓民眾藉由前來欣賞燈會的機會，感受燈光藝術與高雄地景環境結合的城市魅力。
文化局指出，「巨人的夢幻花園」經過多次討論與定位，讓作品與所在環境產生恰當的比例關係，藝術效果結合得天獨厚的海灣環境，從白天、黃昏、到夜晚的亮燈，都是極為夢幻的場景。
文化局長王文翠則說，「巨人的夢幻花園」由54朵高約2.5公尺到6公尺不等的巨型喇叭花所組成，作品由澳洲Amigo&Amigo燈光互動設計工作室所創作，曾在2019繽紛雪梨燈光音樂節中大放異彩。這次作品來到高雄，扭轉了碼頭上的工業風，入夜後更將有五光十色的光彩變換，搭配花朵間傳出的樂曲，在海風中散播著悠閒且自在的氣息，歡迎大家前來欣賞，在海港特有的景緻前留下最絢美的照片。