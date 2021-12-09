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交通部年度招商橫跨陸海空　逾1800億商機創新高

▲交通部於福華飯店舉辦110年度招商大會，釋出商機達1,810億元，創歷年紀錄。（圖／交通部提供）
▲交通部於福華飯店舉辦110年度招商大會，釋出商機達1,810億元，創歷年紀錄。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-09 11:19:48

交通部8日於台北市福華飯店舉辦110年度招商大會，釋出商機達1810億元，創歷年紀錄，以「智慧運輸開新局 幸福交通創商機」為主題，展示內容包括高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案、活化高速公路服務區等交通產業商機，共吸引近300位國、內外業者參與盛會。

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交通部部長王國材致詞時表示，為振興疫後經濟，提昇交通服務品質，此次精選多元案源，持續釋出到明（2022）年底前可供業界投資的商案，自軌道、港埠、觀光及航空類別等，內容豐富，計有軌道類，如中壢車站特定區事業發展用地開發經營案等9案；港埠類，如高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫A6區場地等12案；觀光類，如屏東縣大鵬灣風景特定區遊三區興建營運移轉案；公路類，則有國道1號新營服務區營運移轉案等3案，另加上重大交通工程採購39案，計達64案，總金額1810億元，創下歷年來最高，除加速交通建設及服務外，相信必能振興疫後經濟，增幅GDP。

此外，台鐵局「中壢火車站站區土地開發招商案105億元」、鐵道局「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案90億元」與「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案200億元」，以及港務公司「基隆港旅運複合商業大樓招商案104.6億元」、「台北港物流倉儲區第二-1期倉2-1後線土地招商案13.5億元」與「台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案120億元」等案進行現場簡報，吸引廠商進駐。

交通部表示，於去年投資交通建設卓越貢獻者共計13家優良廠商，包含台灣電力股份有限公司計379.8億元、國泰人壽保險股份有限公司計128億元、南仁湖育樂股份有限公司計103.4億元、利百景環保科技股份有限公司計63.5億元、三南奧特萊斯股份有限公司計40億元、巨菱精密化學股份有限公司計30億元、成豐倉儲裝卸股份有限公司計9.5億元、環球購物中心股份有限公司計8.1億元、義美吉盛股份有限公司計2.7億元、誠益自貿通運股份有限公司計2.7億元、真茂企業股份有限公司計1.7億元、鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司計1.3億元、亞洲水泥股份有限公司計1億元。

另會場也設置12個商案展示攤位，除了投資招商案之11個攤位外，中華電信亦於會場設攤，為5G的應用，展出「智慧交控及車聯網」應用系統，為自駕車提供因應不同駕駛狀況之控制系統，該系統甚受各界重視，為會場之熱點。交通部說明，現已建置網站招商平台，歡迎各界深入了解，一起加入投資交通建設的行列。

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