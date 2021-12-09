交通部年度招商橫跨陸海空　逾1800億商機創新高

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此外，台鐵局「中壢火車站站區土地開發招商案105億元」、鐵道局「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案90億元」與「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案200億元」，以及港務公司「基隆港旅運複合商業大樓招商案104.6億元」、「台北港物流倉儲區第二-1期倉2-1後線土地招商案13.5億元」與「台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案120億元」等案進行現場簡報，吸引廠商進駐。
交通部表示，於去年投資交通建設卓越貢獻者共計13家優良廠商，包含台灣電力股份有限公司計379.8億元、國泰人壽保險股份有限公司計128億元、南仁湖育樂股份有限公司計103.4億元、利百景環保科技股份有限公司計63.5億元、三南奧特萊斯股份有限公司計40億元、巨菱精密化學股份有限公司計30億元、成豐倉儲裝卸股份有限公司計9.5億元、環球購物中心股份有限公司計8.1億元、義美吉盛股份有限公司計2.7億元、誠益自貿通運股份有限公司計2.7億元、真茂企業股份有限公司計1.7億元、鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司計1.3億元、亞洲水泥股份有限公司計1億元。
另會場也設置12個商案展示攤位，除了投資招商案之11個攤位外，中華電信亦於會場設攤，為5G的應用，展出「智慧交控及車聯網」應用系統，為自駕車提供因應不同駕駛狀況之控制系統，該系統甚受各界重視，為會場之熱點。交通部說明，現已建置網站招商平台，歡迎各界深入了解，一起加入投資交通建設的行列。