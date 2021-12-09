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馬稱台成不自由民主　王定宇：納稅人養這前總統所為何來

▲民進黨立委王定宇表示，只有中國共產黨、馬英九還有他的黨徒們認為台灣不民主、不自由，卻不敢對中國隻字片語。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨立委王定宇表示，只有中國共產黨、馬英九還有他的黨徒們認為台灣不民主、不自由，卻不敢對中國隻字片語。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-09 11:33:40

前總統馬英九投書媒體指出，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy），引發論戰。民進黨立委王定宇受訪表示，不知道馬英九跟台灣有甚麼仇，不曉得納稅人花錢養這樣的前總統所為何來？

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馬英九投書表示，總統蔡英文2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對臺灣民主傷害甚鉅、危害深遠；馬還認為，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。馬英九此番說法一出，隨即引發論戰。

王定宇對此表示，馬英九選在今天，在媒體上刊登汙蔑台灣民主、詆毀美國正在舉辦的民主峰會之言論，把內部政黨惡鬥汙辱國家外交，不知道馬英九跟台灣有甚麼仇？

王定宇說，台灣民主舉世有目共睹，網路自由度是亞洲第一名、全球第五名，貪腐指數等指標都是國際模範，只有中國共產黨、馬英九還有他的黨徒們認為台灣不民主、不自由，卻不敢對中國隻字片語，不曉得納稅人花錢養這樣的前總統所為何來？

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