1218公投攸關台灣未來 民進黨新北黨部拚四個不同意
▲民進黨新北市的從政黨公職人員，今日站在捷運新埔站的路口，呼籲民眾踴躍參與1218公投，一起投下四張不同意票，守護台灣的永續發展。（圖／記者陳志仁攝，2021.12.09）
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▲民進黨新北市的從政黨公職人員，今日站在捷運新埔站的路口，呼籲民眾踴躍參與1218公投，一起投下四張不同意票，守護台灣的永續發展。（圖／記者陳志仁攝，2021.12.09）
記者陳志仁／新北報導
2021-12-09 11:46:37
呼應民進黨今（9）日進行全台街頭宣講活動的大串連，民進黨新北市黨部結合立委、議員等黨公職，站在捷運新埔站的3號路口街頭宣講；民進黨新北市黨部主委何博文呼籲民眾，1218站出來一起投下「四個不同意，台灣更有力」，共同捍衛台灣，讓台灣能夠永續生存。
何博文認為，1218公投攸關台灣未來的發展，包括台灣的能源政策、對外經貿，期待12月18日大家一起站出來捍衛台灣，讓台灣能夠永續發展；為此，民進黨新北市的從政同志，今日於上半的尖峰時刻，站在捷運新埔站的3號路口進行街頭宣講，呼籲民眾反對「核四重啟」、「三接遷建」、「禁美豬進口」、「公投亂大選」，1218站出來一起投下「四個不同意，台灣更有力」，共同捍衛台灣，讓台灣能夠永續生存。
何博文指出，1218的四項公投攸關市民安全、能源轉型、經貿發展、民主深化，身為新北市黨部主委，必須對新北市民負起責任；此外，七年前馬政府封存核四，核一、核二、核三廠也在蔡政府執政下提早除役，台灣逐漸遠離核災風險，現在國民黨卻要開倒車，主張重啟危險、老舊且位於 S 斷層上的核四，台灣是個多地震的國家，重啟核四根本是置400萬的新北市民安全於不顧，因此呼籲大家一起投下四張不同意票，讓新北市真正擁有安全、美好的未來。
立委羅致政、張宏陸，及新北市議員王淑慧、戴瑋姍、羅文崇、爭取民進黨新北市議員提名的山田摩衣與石一佑等人，大家也一起在捷運新埔站的路口，對著上班的民眾賣力高喊，「四個不同意，台灣更有力」；此外，新北市黨部亦全員出動，更有充滿青春活力的「台灣啦啦隊」，響應總統蔡英文「台灣隊長」的號召，呼籲台灣隊共同站出來，一起投下四張不同意票，而許多路過的民眾也給予熱情回應，更回應「一定會出來投不同意票，反對重啟核四！」