NBA／KD輪休！哈登單場8失誤致籃網吞敗 火箭奪7連勝
東區榜首籃網今(9)日作客出戰正值6連勝的火箭，Kevin Durant輪休，James Harden獨自率隊力抗老東家，可惜最後失誤連連，單場累積8失誤，最終無緣逆轉以104:114吞敗，火箭則豪取7連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-09 11:48:54
籃網自昨日展開客場4連戰，昨以3分險勝獨行俠，今「背靠背」對上火箭，2大先發Kevin Durant和LaMarcus Aldridge輪休，這也是KD本季缺席的第2場比賽。
少了一大得分點，籃網開局就顯得被動，而火箭不愧為6連勝球隊，首節建立6分領先，上半場打完拉開到15分差距，直到第四節Harden帶頭反攻，積極爭搶籃板也送出幾次助攻，籃網打下一波17:5攻勢，追到90:95。
不過籃網接連發生失誤，Harden連2次被抄球，火箭先發前鋒Garrison Mathews貢獻9分又將領先拉開到雙位數，籃網在決勝時刻熄火，最終以10分之差吞敗。
Harden攻下全場最高25分11籃板8助攻，還有本季最多8失誤，替補登場的Cameron Thomas挹注18分，反觀火箭團隊多達6人得分上雙，Eric Gordon在被驅逐出場前進帳全隊最高21分，Mathews另添19分。