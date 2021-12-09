馬英九稱台不自由民主 蔡適應籲：先替出生地香港發聲
前總統馬英九投書媒體指出，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy），引發論戰。民進黨立委蔡適應告訴《NOWnews今日新聞》記者，既然馬英九可以很快樂的投書，那台灣怎麼會不民主？馬英九有時間寫一些批評台灣的話，不如想一下自己出生地香港的慘況，並替香港發聲，作為他在那塊土地出生最好的回報。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-09 11:50:00｜2021-12-09 11:57:16
馬英九投書表示，總統蔡英文2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對臺灣民主傷害甚鉅、危害深遠；馬還認為，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。馬英九此番說法一出，隨即引發論戰。
蔡適應對此表示，自己看完馬的投書有點訝異，既然馬英九可以很快樂地投書，那台灣怎麼會不民主？
蔡適應也說，現在四個公投案不就是國民黨搞的嗎？那台灣怎麼會不民主；台灣現在雖然中央是民進黨執政，但地方政府超過一半是國民黨執政，這樣又怎麼會不民主呢？
蔡適應表示，馬英九有時間寫一些批評台灣的話，不如想一下自己出生地香港的慘況，並替香港發聲，作為他在那塊土地出生最好的回報。