馬英九稱台灣是不自由民主　柯建銘：與中共唱和毫不遮掩

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯建銘表示，今天美國總統拜登主持民主峰會，我國派行政院政委唐鳳與駐美代表蕭美琴參與，但馬英九卻投書媒體，稱台灣是不自由的民主，選擇跟中共站在同一邊，批民進黨成立黨產會、促轉會、進口美豬、阻擋核四重啟，都圍繞12月18日的公投，這段時期馬英九也隔海與中共唱和，「還不遮掩，就是要統派。」
柯建銘提到，台灣面臨國家認同問題，有分統派跟獨派，這也是國民黨最核心的東西，只要一步錯就會步步錯，自馬英九父親馬鶴凌在2005年過世，其骨灰甕上刻著「反獨漸統」，很清楚告訴外界，就是要追求統一。
柯建銘接著說，2005年連戰去大陸訪問，發布連胡公報，國民黨紅帽子就戴在身上，國民黨立委也紛紛跟中共來往，加上之後的國共論壇、簽服貿、兩岸和平協議，2015年的馬習會等，所以馬英九追求的歷史定位，就是要兩邊統一，國民黨的中心思想就是統派，走傾中路線。
柯建銘也批國民黨主席朱立倫，是有史以來得票率最低的，加上面對張亞中與趙少康的戰鬥藍，導致他沒有權威，黨主席也很難做。另外，過去說黨政軍退出媒體，這個黨就是指國民黨、共產黨。柯建銘說，從看到馬英九今天投書媒體，再看到朱立倫表現，只想跟他們說「自己小心一點」。
柯建銘批，現在國民黨還是馬英九主導，而馬英九又有官司纏身，必須要爭取全黨挺他，先前三中案一審無罪，但二審應該會有新的證據，因為中影已經跟黨產會、促轉會和解，賠了約9億，還要把所有影片送給國家。這種賠錢了事的行為，代表馬英九一定有賣，所以才會賠錢。
因此，柯建銘認為，馬英九不能完全脫離此案，所以馬為了個人官司利益必須要有很多人支持，所以在國民黨才有主導經營的角色。