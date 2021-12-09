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王銘崇表示，一般會出現「紫斑」，是因為血管中的紅血球跑到血管之外，形成「皮下出血」，造成皮膚上顯現瘀血，大面積的稱之為「瘀青」，小面積的可稱為「紫斑」。造成紫斑症會有兩大因素，一是血液凝固出現問題，二是血管有問題，進而導致血管出血，而其中血液凝固的問題，又分為三大類：
一、血小板數量不足（低下）。
二、血小板數量足夠，但是凝血功能出現問題。
三、缺乏凝固因子。
例如許多人吃通血路的藥物，或是阿斯匹靈，有抑制血小板的功能，會容易瘀青或出現紫斑。而該名工程師驗血數值一切正常，很有可能是因「血管」的問題，而非血液的凝固功能。至於第三點，缺乏凝固因子，舉例來說，通常是血友病患者，不過出血的狀態不會像紫斑症的小小出血點，而是出現大片瘀青、或關節以及肌肉出血。
疫苗誘發免疫反應 攻擊血管造成工程師下肢出血
何謂「過敏性」紫斑症？王銘崇解釋，是因身體出現過度的免疫反應攻擊血管，造成發炎，血管發炎使血管壁出現破損，紅血球就跑出來。且通常是小微血管發炎，變成皮膚總會有密密麻麻且小小的出血點。過敏性紫斑症最常出現在孩童身上，大多是感冒或是接觸到過敏原引起的。而該名工程師，於施打疫苗後體內開始產生抗體，誘發免疫系統過度反應，開始攻擊身體的組織或器官，王銘崇表示，疫苗產生抗體需要一段時間，約莫2-3週，該名工程師確實在一個月內出現紫斑症，可歸因於疫苗引起的。
若民眾疑似出現「過敏性紫斑症」症狀，王銘崇表示，務必儘速就醫，一般臨床上患者若出現紫斑，嚴重可能會有內出血的情形。若身上出現一大片瘀青、血腫，不排除是白血病，必須透過醫療端檢查，才能夠判斷是否有急迫性，以及是否為血液凝固的問題。
若就醫檢查後一切數值正常，僅是單純的微血管出血，王銘崇建議，應避免久站久走以及跑步，否則會促使微血管擴張，反而讓出血更嚴重。並且可以透過冰敷，以及塗抹由醫師開立的藥膏，可以使血管收縮並讓出血的斑點儘速吸收掉。
資料來源：健康醫療網 27歲男打BNT下肢驚見密麻血點 醫：過敏性紫斑症
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