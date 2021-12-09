顛覆陽光形象！范少勳變身皮條客　片場崩潰痛哭

金獎演員范少勳、莫允雯、温貞菱主演的電影《不想一個人》將在聖誕夜和觀眾見面，三人顛覆以往形象突破演出，最新激情版海報釋出再挑戰更大尺度。范少勳打破過去的陽光男孩形象，大膽飾演皮條客「阿龍」，他分享兩年前看到《不想一個人》劇本時，覺得阿龍很不像自己，也問過導演范揚仲：「為什麼要找我演阿龍？」但漸漸進入角色狀態後，才重新認識另一個面向的自己，最後甚至崩潰遊走於角色及現實之間。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-09 12:34:09
范少勳和莫允雯在《不想一個人》首次合作，兩人大談格差戀引人遐想，片中范少勳破格演出皮條客，但莫允雯對他的第一印象卻是：「范少勳有一種好乾淨的特質，雖然『乾淨』二字放在阿龍身上十分諷刺，卻是阿龍散發出來獨有的特色。」范少勳原先也認為自己和角色有距離感，直到導演跟他説：「你其實是一個有包袱的人，把包袱拿掉才可以演好阿龍。」范少勳慢慢地走進這個故事、開始呈現阿龍後，才發現另一個面向的自己，並坦言：「我經歷了一個很痛苦的過程，拍攝到後期會分不清現實與虛假，很像真的在過阿龍的人生。」
電影《不想一個人》用各種不同角度去解釋愛情，每個角色心裡都想要被認同，這樣的存在感是極其脆弱、容易崩壞的。范少勳形容自己的角色像一隻禿鷹：「只要有地方可以讓我活下去，有生存、生機的可能性，他就會不斷地掠食。」范少勳在片中表露超煞氣的一面，經常大爆粗口、大打出手，但內心經歷存在感崩壞、重建、再崩壞的折磨過程，讓他數度在片場崩潰落淚。其中一場戲，他在飯店大廳找尋乃文，最後卻被保全壓倒在地，隱忍已久的情緒也跟著潰堤，范少勳回想那場戲還是哽咽地說：「我努力過、也嘗試改變過了，但環境就是這樣，阿龍就是被看不起。」那種渴望被愛、被認同，不停努力往上爬的過程令人心疼。