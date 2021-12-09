失聯移工來也打！竹北市衛生所湧入移工接種疫苗

《四方報》報導，我國疫苗充足，積極提升疫苗覆蓋率，以達到整體免疫的抗疫效用。近期衛福部疾管署宣布疫苗施打採取「人來就打」策略，不會因為失聯移工來打疫苗就抓起來，藉此促進疫苗覆蓋率。8日有許多移工湧進新竹縣竹北市衛生所施打，讓人感到宣導有成。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-09 17:29:00
新竹縣衛生局表示，移民署提供自首的失聯移工名冊，最後有95名列冊、40名未列冊的移工完成施打，呼籲失聯移工盡速接種疫苗。8日下午，竹北市衛生所門口聚集了數十名移工排隊，這些大多備妥向移民署自首後取得處分書的移工，以母語自在地閒聊。而衛生所人員核對身分、填妥意願書，立刻安排施打。據悉，整個過程衛生所只會詢問舊的統一證號、護照號碼、英文姓名和出生日期等資訊，登記後向專勤隊索取臨時證號，便替失聯移工施打疫苗。
竹北市衛生所護理長蔡慧芳表示，本月6日有30名移工的施打名單，最後僅20人報到；8日上午也有6名失聯移工到所說要打疫苗，但因下午才開打，請他們下午再報到，最後都完成施打。
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