王少偉被控酒駕回應了！護許藍方甩不倫「誰都有過去」

44歲男星王少偉被爆祕戀37歲「最美博士」許藍方，戀情長達半年，許藍方昨（8）日幫王少偉提前慶生，到餐廳甜蜜共餐、分食，他事後展現紳士行為，體貼開車送女生回家，結果在停車場找車迷航10幾分鐘，全程被媒體記錄下來。他今出席台視《紅白藝能大賞》記者會，卻未如外界預期大方坦承戀情，強調「現在是朋友階段」，還在互相認識了解，只有聚會吃飯，並澄清喝酒時僅象徵性抿了一下，絕對沒有酒駕。不過，王少偉還是對許藍方語多保護，稱讚對方知識豐富，不介意對方婚外情傳聞，坦言「每個人都會有過去」，若真的穩定交往，願意公開關係。





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▲王少偉（右二）出席《紅白藝能大賞》記者會，成為媒體焦點。（圖／記者朱永強攝影）

王少偉、許藍方今年4月同台錄製《11點熱炒店》結識，當下並不熟稔，他6月成立YouTube頻道，對方是YT界的前輩，才向女方請益，剛好許藍方也想轉型主持節目，彼此會討論學習。許藍方8月爆出不倫戀，沉寂一段時間後直播，卻被認出影片裡有王少偉身影，他稱這起「子虛烏有」事件，促成關係漸漸拉近。





王少偉自嘲單身太久，身邊出現的瑪莉、小甜甜、謝忻、造型師都被外界視為緋聞對象，聽聞王俐人閃婚，他連說好幾聲恭喜，但還不急著告別單身，「如果到一定的狀態或關係，才會考慮結婚，不想操之過急」，他驚訝緋聞爆料太快，還沒問過女方想法，「我跟他就是朋友關係，就好好認識了解，我不是一見鍾情的人，需要認識久一點，才能談論交往，這才是負責任的行為」。





▲王少偉允諾未來關係穩定，才會對外公開交往。（圖／記者朱永強攝影）

雙方還沒見過家長，王少偉透露，爸媽不會催婚，只關心自己健康，畢竟都超過40歲了，完全不避諱公開情事，被問到許藍方低潮期時，如何鼓勵對方？王少偉拿謝忻當例子，「我只能跟他說每個人都有過去，勇敢面對，好好站起來，我的閨蜜也是發生過這種事，現在也站起來了，是很激勵人心的事，誰不會犯錯！」





雖然沒鬆口戀情，王少偉坦承兩人很聊得來，《紅白藝能大賞》不排斥找許藍方當觀眾來現場， 因為她很關心圈內大小事。好友納豆常在《綜藝三國智》Cue許藍方，他今日幫腔說男帥女美很速配，指王少偉單身很久，只要他能找到好對象，當然要祝福，「很期待王少偉承認戀情的那一天」。



