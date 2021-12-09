名家論壇》韋安／侯友宜扛的住黨內公投風暴？

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該活動根本不是新北和台北主動發起，怎麼可以說成所謂「侯柯合體拉台聲勢」。
至於說，侯友宜之前「故意不參加黨代會」，與黨保持距離，而實情是，為了防疫，當天所有藍營縣市長都沒有到現場，採用網路視訊參與。結果黨中央未替侯解釋，任由他去「背鍋」。
總之，黨中央在公投戰犯下戰略性錯誤，定調「四個同意」，造成公投防線面臨全線崩潰的危險。現在只要把侯友宜說成「破口」，打成「戰犯」，甩鍋給他，「都是侯友宜的錯」，黨中央作壁上觀，好像一點責任都沒有，就可以度過風浪。
「四個同意」挖下巨大的「天坑」
本來江啟臣當主席時，提了兩個黨版公投案—「反萊豬」和「公投綁大選」，前項涉及全民健康，有很高的民意支持。後項則是民進黨曾經一直力推的主張，卻因為2018九合一大選，所綁的幾個公投案全面過關，而修改成大選與公投脫鉤。
如果，藍營主攻這兩項，不僅有廣大民意的支持，還能站在道德誠信的製高點上。結果卻把民間版的「核四重啟」和「護藻礁反三接」，一起併入變成「四個同意」。
原來國民黨和民間，在公投一役上，可以分進合擊，讓綠營兩線開戰，疲於奔命。合在一起就馬上變成藍綠對決，而現實中明顯的綠大於藍，國民黨怎麼佔得到便宜？
首先，「核四重啟」這個攻防點，朱立倫在新北市長任內曾經表態過「反核四商轉」。現在怎麼當了主席，就變成「同意核四重啟」。而現任市長侯友宜，則是延續「朱市長」的政策，他從來沒有反核電，但堅持「有核安，才能用核電（核四）」。朱立倫等於挖個「坑」，給侯友宜去跳。
「護藻礁反三接」則陷台中市長盧秀燕於不義。對於民進黨市議員質疑若珍愛藻礁公投過關、三接遷離，台中火力發電廠將因此增加500萬噸的燃煤量，盧秀燕明確表示，她與台中市民都會堅決反對，不會讓中火燒更多的煤。
講這話有何意義，沒有三接燃氣發電，台中又要減少煤電空汚，全國若缺電，盧秀燕和國民黨要去承擔嗎？或是盧秀燕未來幾年再反空汚，綠營一句話就嗆回去，「反三接燃氣發電，台中空汚活該。」
「四個同意」就是個巨大的「天坑」不要只問為什麼侯友不表態，要問為什麼大多數的藍營縣市長至今都不願表態？
原本支持黨版的人，因為「四個同意」捆綁銷售，現在對核四有疑慮，對反三接增空污有顧忌，表態意願降低。而原本支持「核四重啟」和「珍愛藻礁」的，因為變成國民黨版的「四個同意」，在藍綠對決之下，被激起討厭國民黨氛圍，也不去支持了。
所以「四個同意」不僅是個「坑」，而且是個政治「天坑」。把整個黨都能埋進去。
國民黨中央真的拼公投嗎？
國民黨中央自從喊出「四個同意」之後，其實並沒有什麼強力的宣傳作為。公投戰役開打後，新主席朱立倫的態度並不積極，藍營只能且戰且走。
朱寄望2024的「王牌」，就是「親美」，他怎麼可能強力為反萊豬表態？三接案則已與美國簽訂長期供氣合約，他當然也無法力挺「珍愛藻礁」公投。任由黨內各路人馬各自表述，引發網內互打。
直到在民進黨強力攻勢之下，四個共投都有可能被逆轉，朱立倫才在情況所迫之下，要搞什麼螞蟻雄兵、合體造勢、公投之夜。
同時，任由所謂「黨內人士」向媒體接連放話，中常委在中常會放炮，向侯友宜「甩鍋」、卸責、抓戰犯。提前轉移萬一公投失利的責任焦點。
侯友宜扛的住嗎？
先是有人指稱，侯是公投全線崩潰的「破口」，又有人放話，自己如果是黨主席，就不提名侯連任。
看過無數風浪的侯友宜，自然看得出其中的「蹊蹺」。忍耐和堅持扮演好自己的角色。用科學、負責、尊重民意的態度，來力抗黨內外的壓力和攻擊。
對於整體公投立場，侯之前就表達的非常完整，「永遠以人民健康、國家安全與產業發展3個為主軸、為核心」。
「人民健康」就是指，他重視萊豬帶來的食安問題；「國家安全」則是言及，他曾反復說過「沒有核安、妥善處理核廢料的能力，就不要用核電」的態度；「產業發展」則是在當前反核、挺核意識形態政治氛圍中，他希望這不是簡單的是非題，而是台灣的能源政策要有長遠、理性的討論空間。
而以扮演好自己市長角色的堅持之下，他不會去參加那些聊勝於無，一群人表面團結卻各懷心思的黨內公投活動。而是以新北市長身份，強力表達對公投民意支持。
12月2日，侯友宜首度對四大公投發聲，強調他家是賣豬肉，身為市長最重視食安，萊豬帶來的傷害眾所皆知，他表明絕對不可進口，要照顧台灣豬農。
7日，前往泰山公有零售市場，視察豬肉原產地標示情形。他表示，新北市4100家公民有市場販售豬肉及豬肉相關產品攤商皆不使用萊豬，且須清楚標示來源，養護機構、學校營養午餐也比照辦理，把食安守好。
9日中午，又親自前往新北板橋國小，強力宣示新北學生安心食用國產豬，絕不能讓新北學童吃到一口萊豬。而未來一些時候，他還會以各種行動，展現出他的魄力和勇氣，來回應民意對他的期待。
侯的一貫風，就是把民意擺在第一位，行動遠重於口舌之爭，風口浪尖也頂住壓力。自己的對錯，一切都讓百姓去評判。
他要的不多，只希望所作所為，在他離開新北市的時候，大家會說：「他真的在做事，還做的不錯」。就好。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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