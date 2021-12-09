揪公投首投族投票　顏蔚慈：首投族們別放棄自身權益

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顏蔚慈強調，過去擔任桃園市青年事務局局長時，就相當鼓勵、支持青年積極地參與公共事務，透過親自行使公民權利，來加深民主治理的意識，而新北市是本次公投首投族最多的一個城市，希望首投族們能踴躍出來投票，尤其本次四大公投案，與台灣的未來息息相關，攸關台灣的能源轉型、國際參與、健康安全以及民主發展等，首投族們千萬不要放棄自身的權益。
2位19歲的首投族代表也對本次的四大公投公投分別提出自己的看法。首投族王昱婷說，公投是公民參與政治最直接的手段，即便是身為學生也能投下代表自己立場及意見的選票，大家手中的選票相當重要，不僅是民意的匯集，更是民主的實踐，票票等值，不要覺得自己的一張票很渺小，如果每個人都和她一樣願意回家投票，微薄的力量也能積沙成塔。
王昱婷更進一步提到，像公投綁大選顯然造成選民的困擾，有些民眾投完票後，卻不知道投票的主題為何，這樣的投票結果顯然有違民主常理;另外，核四廠在地震帶上，若未來不幸發生憾事，不是哪位行政首長出來負起政治責任就能解決的，且核廢料的問題一天沒有解決，就不應重啟核電廠。
另位首投族廖廷瑜認為，公投可以讓人民有機會直接對國家重要政策做決定，且這次四項公投包含能源、經貿等問題，結果都可能影響台灣數十年，四個不同意，可以拒絕空污及核電帶來的危害，擁抱更乾淨的能源、可以讓台灣跟世界貿易接軌、可以避免投票亂象，讓投票的民主價值能夠真正發揮，因此首投族們更應該要站出來。
廖廷瑜也觀察到，首投族們對這次公投的討論並沒有很熱烈，對於四項議題也不夠了解，感到相當可惜，仍希望和他年紀相仿的首投族年輕朋友們，能夠在12月18日那天，投出自己人生中的第一票，一起決定自己的未來！
最後，顏蔚慈也與首投族及年輕志工們共同喊下「四個不同意 台灣更有力」、「首投族站出來 回家投票拼未來」等口號，希望大家都能在12月18日踴躍投票，為了台灣的未來共同努力。