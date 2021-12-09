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睡覺夜尿多？　當心「睡眠呼吸中止症」惹禍

睡覺夜尿多？　當心「睡眠呼吸中止症」惹禍
睡覺夜尿多？　當心「睡眠呼吸中止症」惹禍

健康醫療網

2021-12-09 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】56歲徐先生近來有夜尿的煩惱，每天晚上都要起床上廁所四、五次，嚴重影響睡眠品質，就醫檢查發現確有攝護腺肥大的情形，但治療後症狀未顯著改善。透過多項睡眠生理檢查，診斷徐先生患「睡眠呼吸中止症」。

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睡眠呼吸中止　夜尿也是症狀之一

根據統計，全台有逾六十萬人患有睡眠呼吸中止症，但仍有部分的患者因對此病不甚了解，以為打呼是熟睡的象徵，而未就醫接受診斷。台北慈濟醫院泌尿科許瑛倢醫師指出，除了打鼾、睡醒時口乾、頭痛、日間疲倦之外，夜間頻尿也是睡眠呼吸中止症的症狀之一。

她進一步說明，睡眠呼吸中止症的患者因呼吸不通順，處於睡睡醒醒的淺眠狀態，使得大腦沒有將膀胱調整成「夜間模式」，才會一直起來上廁所；另外，也因睡眠呼吸中止造成短暫缺氧，誘發分泌心房利尿胜肽，造成夜間多尿的情形。

呼吸中止分程度　小心嗜睡發生意外

當耳鼻喉科醫師經詳細問診，使用鼻咽內視鏡觀察上呼吸道結構後，懷疑有睡眠呼吸中止症時，會安排患者於睡眠中心睡一晚，進行睡眠多項生理檢查，檢查後可得呼吸中止指數(AHI)，用以確立診斷並判斷嚴重程度，若指數小於5為正常；5－15為輕度；15－30為中度；30以上則為重度。

許瑛倢醫師指出，睡眠呼吸中止症治療方式眾多，醫師會針對患者情況建議不同的治療方式，有時也會搭配多種治療。

依程度對症下藥　口咽運動、鼻呼吸訓練防復發

許瑛倢醫師強調，輕度的患者可透過修正生活習慣，如：減重、側睡等改善；中度以上則以配戴陽壓呼吸器為治療首選，若無法適應長期配戴呼吸器，才會考慮手術治療。

此外，無論選擇何種治療方式，搭配彈舌等口咽運動及鼻呼吸訓練作為輔助治療，不只能提升治療效果，也能降低復發機率。



資料來源：健康醫療網 睡覺夜尿多？　當心「睡眠呼吸中止症」惹禍

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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