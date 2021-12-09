賣場烤雞驚見啃過的骨頭 熟食控管SOP一狀況絕對報廢
美式賣場好市多驚傳買到被吃過的熟食！有一名女網友在網上發文表示，她到好市多賣場買了一包烤雞，但打開後卻發現疑似被偷吃過，裡面甚至有被啃剩的骨頭，貼文一出掀起網友熱議，眾人痛批：「超噁心，人格只值一隻雞腿」、「這太離譜了」。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-09 14:48:35
女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，買了烤雞回家打開，發現裡面有被啃淨的骨頭，痛罵「要吃請整袋自己買，不要偷吃後骨頭也不丟就放回去」，該文掀起網路熱議，還有網友表示，「這個要跟賣場反應，他們會注意，不然會有慣犯」。好市多企劃部副總經理王友玫則表示，「目前正在了解中」。
對於賣場熟食控管，《NOWnews今日新聞》也特別詢問其他賣場對應策略，對此，家樂福表示，熟食區現場都有工作人員注意，像是烤雞這類商品，都會有夾鏈袋密封等，且會定時檢查商品品質。
家樂福提到，顧客夾取完熟食後會秤重、密封，過去曾發生有些顧客反悔不買、丟在收銀線，工作人員會將商品直接進入報廢流程，業者強調，因為要保持溫度，只要有被破壞過、拿取過，都不會重複販售。
此外，一旦有商品遭蓄意破壞的事情發生，也會調閱監視器狀況，現場都會有店員固定檢查商品，補貨同時也會檢查架上商品的品質。家樂福坦言，過去確實有過餅乾被開封後放在貨架，或是賣場飲料被喝的情形，但商品都是很明顯「被破壞」，因此沒有顧客買走後才發現的狀況，未來若有類似情形，都會讓消費者馬上退貨、換貨。