安倍晉三稱台灣恐遭大規模網攻 外交部痛批中國併吞野心
日本前首相安倍晉三昨日在日本偷襲珍珠港80週年事件再談「台灣有事」，他指出珍珠港事變是當年日本誤判世界潮流，盼其他國家勿重蹈覆轍，他也認為中國對台攻擊恐怖不限於軍事侵略，還包括大規模網攻等手段，外交部今 （9）日感謝持續關注台海和平穩定的重要性。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-09 14:43:23
外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安答覆媒體詢問表示，中國併吞台灣的野心從未停過，手法無所不用其極，感謝包括日本前首相安倍晉三眾議員等對台灣友好國際政要，持續關注台海和平穩定的重要性。台灣位居西太平洋民主陣營的最前線，地處東亞第一島鏈關鍵樞紐，戰略地位至關緊要，近來台海、東海及南海情勢詭譎多變，台灣除將持續堅定捍衛國家領土主權與自由民主的制度，並將持續與日本、美國等理念相近國家深化合作，維護台海安全及印太地區的和平穩定與繁榮。
針對安倍晉三是否訪台一事？歐江安表示，安倍晉三是備受推崇的國際重要領導人，多次公開強調台灣與日本共享民主、自由基本價值，互為重要伙伴與珍貴友人，並且積極聲援支持我國參與國際組織及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。在我國政府與人民全力抗疫之際，安倍前首相幕後居間鼎力協調；對於日本政府共6次援贈我國超過420萬劑疫苗，台灣政府與人民永銘在心。
外交部表示，由衷感謝安倍前首相長期以來對台灣的堅定支持與深厚友誼，我方誠摯歡迎安倍前首相在行程方便時來台灣訪問，與我國各界人士進行交流。