一起玩「移民遊戲」！新北五股守讓堂邀新住民體驗活動
《四方報》報導，12月18日是國際移民日，也是移民節，新北市百年古厝五股守讓堂特別與中華民國遊戲協會合作，於12月11日推出「移民遊戲×遊戲移民」亞洲傳統遊戲互動體驗活動，邀請新住民朋友帶著家人一起「童」遊五股守讓堂，親近認識新北市的百年歷史建築。整場活動免費，歡迎有興趣的大小朋友報名參加。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-09 17:59:00
「移民遊戲×遊戲移民」互動體驗活動，匯集亞洲各國道地的傳統童玩，包括韓國的「打畫片」遊戲、馬來西亞最具代表性的益智童玩「播棋」、泰國的藤球、越南的竹蜻蜓與毽子、日本的花札以及印度的蛇梯棋等等，並且將帶大小朋友製作專屬的特色童玩，同時認識各國傳統玩具的背景故事，讓民眾不用出國也能體驗亞洲各國的當地遊戲，同時了解與尊重新住民的文化。
新北市立圖書館長王錦華表示，遊戲無國界，除了透過童玩拉近不同文化的距離，為了鼓勵新住民閱讀，中和分館也特別至移民署新北市服務站提供行動書房的快閃服務，行動書房特別準備了英文、日文、越南、緬甸、菲律賓、印尼、馬來西亞、寮國、柬埔寨、阿拉伯、汶萊、非洲等多國語言書籍，提供新住民朋友免費的辦證、借閱和提供視聽服務，讓新住民朋友可以透過閱讀熟悉的母語書籍，緩解思鄉之情。如果有興趣參加的新住民朋友，歡迎參與。