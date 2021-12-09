台南打頭陣黃偉哲今早帶領黨公職宣講「公投四個不同意」

四大公投倒數 10 天，民進黨主席、總統蔡英文宣布全黨衝刺 1218 公投「四個不同意」活動後，訂本周（ 12 ）日要在台南安平林默娘公園宣講，當天蔡英文及副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都要南下催票。台南由市長黃偉哲打頭陣，擔任守護台灣防線的第一站，預計號召邀萬人站出來，用行動力挺「 4 個不同意」。今（ 9 ）天一大早黃偉哲並帶領民進黨台南市立委、市議員和黨公職，在台南市東區小東路、中華東路口，向路過民眾報告「四個公投不同意」的理由，希望由民主勝地台南帶頭穩住台灣，迎向世界，不少路過民眾看到市長宣講，紛紛比讚。

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在民進黨主席、總統蔡英文昨（ 8 ）天正式下達全黨動員令後，台南市長黃偉哲今（ 12 ）天即帶領民進黨台南市黨部主潘新傳、立委王定宇、郭國文和立委賴惠員、林宜瑾、陳亭妃、林俊憲服務處人員，以及市議員蔡筱薇、陳秋萍和其他黨公職人員約上百人，前往台南市東區小東路、中華東路口向人民報告。黃偉哲帶領大家喊出「公投不同意，台灣更有力」、「公投不同意，台灣走出去」、「公投不同意，人民最有利」、「公投不同意，台灣更美麗」時，受到路過人車和民眾的注目，很多民眾都比讚表示認同，也有民眾因趕著上班不予理會。

▲有民眾駐足傾聽，也有民眾好奇拍照（圖／記者林怡孜攝，2021,12,09）

黃偉哲逐一向人民解釋為何公投要投四個不同意的理由，他說，台灣位處地震帶，禁不起重啟核四對環境安全的威脅，且核電非綠電，在台灣沒有一個縣市想收核廢料。第二個理由，他舉正在發展台南的為例，台南失業率 3.9% 是六都最低，是受惠「護國神山」台積電加持，南科、沙崙「雙引擎」持續帶動台南經濟突飛猛進，半導體廠商在台南持續建設擴廠，「南電南用」需求呼聲日愈提高，維持系統供電穩定相當重要，因此，「三接」除可減少空汙，也能均衡南北發電，因此人們必須不同意三接遷離。