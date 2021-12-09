新北7校試辦午餐供東南亞料理！推廣多元文化美食獲好評
《四方報》報導，隨著新住民和新住民子女人數在台灣增加，無形中讓台灣的文化更加多元。新北市的新住民子女共有14萬人，目前是全國第一。新北市為了推動「國際飲食教育」，讓孩子在餐桌上與世界接軌，在校園午餐上推出新菜色。教育局9月起已在新北7所自立廚房學校，試辦每月2道提供東南亞料理，明年2月起將有更多學校加入試辦行列。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-09 18:01:00
吉慶國小六年級生張安淇表示，自己最愛柬式炒河粉。她說：「生活課的時候，老師指導我們調製魚露，它的味道酸酸甜甜的，好香好特別。另外在社會課時，老師也介紹柬埔寨的的著名景點吳哥窟，是世界上規模最大的古宗教寺院。」
教育局日前於私立東海高中舉辦「校廚教學營」初階、進階班，新北市19所自立廚房學校的校廚、營養師與午餐秘書齊聚一堂，透過理論與實作融合的課程，成為校園國際飲食教育種子，烹調具異國風味且營養又健康的午餐，讓學童能夠「食」出健康力、文化力與國際力。
雙峰國小校長王耀德表示，目前學校的午餐每月都有辦理東南亞料理，校廚林英秀和營養師趙珮慈將在校廚營學習的國際菜餚融入校園午餐中，讓孩子從異國飲食中學習與擁抱多元文化。