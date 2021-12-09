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雙和醫院胸腔內科李岡遠醫師指出，癌症的治療方式包括標靶治療、化療及免疫治療，但為要如何為患者病情選擇適合的治療方式與藥物是一大難題，醫師根據患者病情與經驗投藥，然而透過藥物攻擊癌細胞，患者的身體在治療過程中也跟著消耗虛弱，之後藥物也會產生抗藥性，患者又得換藥，久而久之，癌症患者甚至面臨無藥可用的局面。
仿生肺組織晶片 一週內可知藥效
李岡遠醫師表示，仿生肺組織晶片就等同病人，醫師可透過晶片同時測試不同藥物濃度與組合，進而找到最完美的治療方式，可謂「替身醫療」；透過晶片的替身醫療，原本患者需要2至3個月測試的藥效可大幅縮短於一週內就知道成效，避免患者身體被藥物的消耗。
李岡遠醫師進一步說明，仿生肺組織晶片最重要的特色在於測試「免疫治療效果」，免疫治療即透過抗體藥物讓T細胞能重新恢復活性，並開始大量增生去攻擊腫瘤，進而成功治療癌症，不過目前肺癌免疫治療平均每5人僅1人有效，但不代表其它4人沒救，仿生肺組織晶片因為有患者的T細胞與癌細胞，此時就能再測試免疫治療藥物合併其它藥物的療效，為另外4人找出可能的解方。
個人化精準醫療 未來可應用多種癌症
李岡遠醫師強調，晶片利用液體介電泳力排列細胞為各臟器組織結構，重建關鍵功能，更重要的是結構大小可依據癌症的發展特製，未來甚至可拓展擴及心臟、肝臟、腎臟等器官。
此外，仿生肺組織晶片已得到2021年科技部「未來科技獎」的肯定，盼透過向國際期刊發表，並成立新創公司將研發成果推廣至全球，為未來癌症病友提供更佳的精準治療。
資料來源：健康醫療網 雙和醫院研發「仿生肺組織晶片」 癌症治療成功率增
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