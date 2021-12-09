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馬英九稱台灣不自由民主　蘇貞昌：真不知他心裡在想什麼

▲前總統馬英九投書媒體引發爭議。（圖／記者余祥攝）
▲前總統馬英九投書媒體引發爭議。（圖／記者余祥攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-09 15:53:47

前總統馬英九投書媒體指出，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy），引發論戰。行政院長蘇貞昌今（9）日下午出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」前受訪表示，全世界一再肯定台灣的民主開放，馬前總統卻如此批評，真不知道他心裡在想什麼。

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馬英九投書表示，總統蔡英文2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對臺灣民主傷害甚鉅、危害深遠；馬還認為，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」。馬英九此番說法一出，隨即引發論戰。

對於馬英九的投書，蘇貞昌說，美國總統拜登召開全球民主峰會，並邀請台灣參加，而且盛讚台灣是民主領先的國家，台灣在全世界各國、各方面機構都一再肯定台灣的民主開放，對台灣經由817萬票高票當選連任的總統蔡英文，馬前總統卻如此批評她，真不知道他心裡在想什麼。

至於談到網軍，蘇貞昌說，政府沒有錢養網軍，也不必養網軍，政府每一塊錢預算都明明白白，能得經政院立案後編列相關數據計畫，經立院審議通過才能執行，明明白白，政府有義務向人民報告。他說，政府在為你做什麼，這是對人民的義務和責任，把網軍和不當宣傳湊在一起是不當的抹黑。

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