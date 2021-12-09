續任行政院長至2022年底？蘇貞昌：我的未來不重要
有媒體報導，行政院長蘇貞昌的去留與公投結果脫勾，將至少續任到2022九合一大選後，引發討論。蘇貞昌今（9）日出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」前受訪表示，他的未來不重要，這次公投題目牽涉台灣的未來，全國民眾一定要出來投四個不同意。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-09 16:01:54
有媒體報導，蘇貞昌的去留與公投結果脫勾，將至少續任到2022九合一大選後，引發討論。蘇貞昌今日受訪表示，他的未來不重要，台灣未來才重要，這次公投四個題目牽涉台灣的未來，能源是否能夠穩定持續供電，台灣在未來是否能夠繼續跟國際做貿易，台灣未來是不是能夠參加國際組織，經濟是不是能夠繼續強勁成長，以及未來能源轉型安全做非核家園，都與這次結果相關。
蘇貞昌說，請全國民眾一定要出來投四個不同意，讓台灣不會亂下去，讓台灣未來更有力。
至於談到網軍，蘇貞昌說，政府沒有錢養網軍，也不必養網軍，政府每一塊錢預算都明明白白，能得經政院立案後編列相關數據計畫，經立院審議通過才能執行，明明白白，政府有義務向人民報告。他說，政府在為你做什麼，這是對人民的義務和責任，把網軍和不當宣傳湊在一起是不當的抹黑。