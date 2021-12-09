打疫苗送禮券　高雄3天破萬人接種

為鼓勵民眾踴躍接種新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，高雄市自6日起祭出社區接種站打莫德納疫苗送200元超商或家樂福禮券，活動起跑到今(9)日已破萬人接種，其中約1500人現場登記隨到隨打。高市府也提醒莫德納疫苗符合接種條件，凡年滿18歲以上，未完成第1、2劑及已接種AZ第2劑滿5個月，都可至高雄市新冠疫苗接種預約系統。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-09 20:00:00
同時，為提升本國民眾及外籍人士疫苗接種率，高市府衛生局、海洋局也與移民署南區高雄市專勤隊及鮪魚公會、魷魚公會、圍網公會，今天也在高雄市前鎮區漁民服務中心1樓中庭開設莫德納疫苗接種站，現場有英文、越南文、泰文及印尼文等翻譯服務，符合接種條件的民眾完成接種，可獲得便當盒及洗衣粉等生活好物，上午總計接種292人，因外籍人士響應熱烈，今日下午緊急加開場次至4點30分，歡迎把握時間踴躍利用。
高雄市12月6日至12日在市政府四維行政中心1樓大廳、家樂福（愛河店、新楠店、五甲店、鼎山店）、捷運左營站、大東文化藝術中心等便捷的地點，以及23間具醫療門診的衛生所設置社區接種站，只要符合莫德納疫苗接種條件的民眾完成施打，立即發給200元超商或家樂福禮券，高雄市衛生局統計，活動至8日止，已有上萬接種民眾打疫苗領好康，今天（9日）包括小港社教館、美濃國中體育館、岡山慈濟也開設有社區接種站。
莫德納接種條件：凡年滿18歲以上，未完成第1、2劑及距完成第2劑(不限疫苗類別)接種滿5個月的民眾，現場登記免預約；另國際移工可持居留證(無論是否逾期)或中華民國統一證號基資表及健保卡，即可接種，接種疫苗所提供之基本資料，不會作為治安機關針對失聯移工進行查處使用，請安心接種。
提醒民眾攜帶健保卡前往接種，如為接種COVID-19第2、3劑疫苗者，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估，現場如遇啟動流量管制亦請配合依序耐心等候。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。