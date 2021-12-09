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打疫苗送禮券　高雄3天破萬人接種

▲為鼓勵民眾踴躍接種新冠肺炎疫苗，高雄市祭出社區接種站打莫德納疫苗送200元超商或家樂福禮券，活動起跑到3天來已破萬人接種。(圖／高市府提供)
▲為鼓勵民眾踴躍接種新冠肺炎疫苗，高雄市祭出社區接種站打莫德納疫苗送200元超商或家樂福禮券，活動起跑到3天來已破萬人接種。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-12-09 20:00:00

為鼓勵民眾踴躍接種新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，高雄市自6日起祭出社區接種站打莫德納疫苗送200元超商或家樂福禮券，活動起跑到今(9)日已破萬人接種，其中約1500人現場登記隨到隨打。高市府也提醒莫德納疫苗符合接種條件，凡年滿18歲以上，未完成第1、2劑及已接種AZ第2劑滿5個月，都可至高雄市新冠疫苗接種預約系統。

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▲為提升本國民眾及外籍人士疫苗接種率，高市府今天也與高雄市專勤隊及魷魚公會等相關公會在漁民服務中心開設莫德納疫苗接種站，符合接種條件的民眾完成接種，可獲得便當盒及洗衣粉等生活好物。(圖／高市府提供)
▲為提升本國民眾及外籍人士疫苗接種率，高市府今天也與高雄市專勤隊及魷魚公會等相關公會在漁民服務中心開設莫德納疫苗接種站，符合接種條件的民眾完成接種，可獲得便當盒及洗衣粉等生活好物。(圖／高市府提供)
同時，為提升本國民眾及外籍人士疫苗接種率，高市府衛生局、海洋局也與移民署南區高雄市專勤隊及鮪魚公會、魷魚公會、圍網公會，今天也在高雄市前鎮區漁民服務中心1樓中庭開設莫德納疫苗接種站，現場有英文、越南文、泰文及印尼文等翻譯服務，符合接種條件的民眾完成接種，可獲得便當盒及洗衣粉等生活好物，上午總計接種292人，因外籍人士響應熱烈，今日下午緊急加開場次至4點30分，歡迎把握時間踴躍利用。

高雄市12月6日至12日在市政府四維行政中心1樓大廳、家樂福（愛河店、新楠店、五甲店、鼎山店）、捷運左營站、大東文化藝術中心等便捷的地點，以及23間具醫療門診的衛生所設置社區接種站，只要符合莫德納疫苗接種條件的民眾完成施打，立即發給200元超商或家樂福禮券，高雄市衛生局統計，活動至8日止，已有上萬接種民眾打疫苗領好康，今天（9日）包括小港社教館、美濃國中體育館、岡山慈濟也開設有社區接種站。

莫德納接種條件：凡年滿18歲以上，未完成第1、2劑及距完成第2劑(不限疫苗類別)接種滿5個月的民眾，現場登記免預約；另國際移工可持居留證(無論是否逾期)或中華民國統一證號基資表及健保卡，即可接種，接種疫苗所提供之基本資料，不會作為治安機關針對失聯移工進行查處使用，請安心接種。

提醒民眾攜帶健保卡前往接種，如為接種COVID-19第2、3劑疫苗者，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估，現場如遇啟動流量管制亦請配合依序耐心等候。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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