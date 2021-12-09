小琉球三隆宮迎王平安祭典　獲頒文化資產保存證書

「小琉球三隆宮迎王平安祭典」自 2010 年登錄屏東縣無形文化資產「民俗及有關文物」，因應 2019 年文資法修正，變更為「民俗」類，今年逢三年一科的迎王祭典，由縣長潘孟安親自頒授文化資產保存證書，屏東縣議會議長周典論、立委周春米也到場參與。為期 7 天的琉球迎王平安祭典，於 12 月 9 日 凌晨恭送王駕儀式後圓滿落幕。

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▲小琉球迎王平安祭典余大千歲王船和觀音嬤等眾神明，遶境全島每個角落賜福，護佑平安、風調雨順。（圖／截至潘孟安臉書）

屏東三大迎王壓軸琉球迎王祭典， 8 日晚間在三隆宮前舉行文資授證，並由明華園天字戲劇團演出大戲『歡喜冤家丑相親』，由第十四屆全球中華文化藝術台灣戲劇薪傳獎得主陳昭香及團長亦是明華園當家丑角陳進興領銜主演，掀起一波高潮。

潘孟安表示，東港鎮、南州鄉、琉球鄉三年一科迎王平安祭典，是屏東縣重要的宗教文化節慶，祭典時的王船、神轎及陣頭等都是極珍貴的無形文化資產，結合文化與觀光，吸引各地遊客朝聖，也認識屏東獨特的迎王文化。

屏東縣藝術下鄉巡演今年結合迎王祭典，邀請同樣在台灣傳統文化占有一席之地的明華園天字戲劇團演出，讓在地鄉親就近在廟埕前就能欣賞到精彩的歌仔戲，均衡城鄉藝文發展。