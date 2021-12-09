體檢連闖6關！鄧佳華沒染性病　下週拍AV告別處男身

爭議網紅鄧佳華告別處男人生，似乎真的有希望了！AV成人片導演圤智雨，今（9）日在社群平台公布鄧的體檢報告，聲稱作為一個良心片商，秉持保護演員安全的責任，一週前帶著他去做了體檢，安排了2,500元的性病套餐，如今結果出爐，鄧佳華連闖6關，確定沒有感染愛滋、梅毒、淋病的問題，證明身體狀況良好，提槍上陣的日子近了！

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▲鄧佳華預告下週拍攝AV，心情相當雀躍。（圖／翻攝鄧佳華FB）

▲導演圤智雨在臉書公布鄧佳華的體檢報告一切正常。（圖／翻攝戲引子FB）

取了新藝名「真田弦一華」的見習男優鄧佳華，得知健檢合格心情興奮，在臉書發文「可以跟AV女優開開心心的一起去工作囉！」片商為了幫他圓夢，花招百出，除了重金聘請有「暗黑版楊丞琳」封號的32F雙峰的女優孟若羽，導演圤智雨還在片場安排主持人「葉蛋蛋」，像主持綜藝節目般炒熱氣氛。

圤智雨在臉書表示，葉蛋蛋同樣身材火辣，有32E的傲人胸圍，如果拍攝時，鄧佳華臨場發揮不佳，主持人會第一時間採訪安慰他，若他第一次就上手，順利完成任務，葉蛋蛋就會親手送上「破處紅包」，宣告拍片圓滿成功，充滿實境秀的儀式感。

▲葉蛋蛋將擔任鄧佳華拍攝影片的花絮主持人。（圖／翻攝戲引子FB）

▲女優孟若羽是鄧佳華拍攝AV的對手。（圖／翻攝孟若羽IG）