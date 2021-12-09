特企／新國大與港中大台灣校友會簽署合作備忘錄　

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新加坡國立大學商學院EMBA學程目前亞洲排名No.1，國際頂尖的師資與浸潤式全方位學習模式，旨在培養管理菁英及企業領袖擴展國際視野，提升全球領導力，深化在地觀點，加強企業責任與提供多元文化的觸角，引領企業走向無限創新的新藍海。其核心價值與理念正與注重全球視野及關心社會脈動的香港中文大學商學院EMBA不謀而合。香港中文大學商學院更是首家開辦MBA及EMBA的商學院，頂拔的師資培育出逾四萬名領袖菁英，校友的網絡遍佈全球，校友的職業生涯晋升與突破更是全球排名第一。此次兩所頂尖大學EMBA台灣校友會的締盟，符合兩校的期盼，不但可喜可賀，更是互助互信，共融與共榮。
本次與會貴賓有前海基會副董事長邱進益、台灣決策管理大師司徒達賢、政大科技管理運籌大師蕭瑞麟、台科大副校長周子銓、台科大校友總會理事長蔡侑霖、商業發展研究院南部院區謝龍發、北科大校友總會長張水美、台科大丁振卿教授、交大南部校友會理事長張財銘、馬來西亞SKB集團董事長辛慶利、新國大台灣校友會歷屆榮譽理事長黃英晋、馮亞敏、黃國芬等等以及工商團體各行各業的精英份子。
魏榮宗理事長用謙卑感動的心說：「我一生永遠秉持二個字『橋梁』來成就卓越，當自己是橋梁，成就所有美好。」語畢，搏得全場喝采。新國大台灣校友會秘書長孫廼先說，雙方一路走來，一路相挺，一心奉獻，期待未來能夠共榮共進並共享卓越。