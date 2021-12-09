《除念師阿平》訴說凡人情感　打造接地氣奇幻文學

奇幻文學向來有著現實中難以解釋的橋段，包含玄幻小說、武俠小說，以及古代所流傳的童話、神話、民間傳奇故事等。而電影《魔戒》更奠定了後來許多創作的基調。不過，作家浮果認為，奇幻文學的迷人處在於想像來自於生活，文字應該呼應現實，他所著《除念師阿平》包含小孩需要父親關懷的渴望、獨自守護家庭不至分崩離析的丈夫、安撫未婚夫暴躁情緒的未婚妻，以及渴望有補償機會和獲得救贖的友情。而這些篇章都是他通過觀察平常人的情感生活而誕生的靈感。
生活中心／綜合報導
2021-12-09 17:00:00
浮果坦承，自己的興趣就是觀察，從日記開始寫起，再到散文式的整理，最後是加入想像有如交響樂的小說創作，每個階段他最關心的都是人，也相信只有人的故事才能感動人。該作中，主角阿平身上有著遺傳性家族詛咒，除念對他而言是件危險的事情，只會將他與怨念的存在拉得更近。若說作品中出現的其他除念師多少都有一定的社會責任，那主角阿平是站在另一端的恐怖份子，他代表的是自私。而自私本身就是一種念，且這種先顧好自我的念頭是一種生物本能，也是一種活下去的渴望，呼應著貫穿「除念師阿平」第一部的主軸─生之慾。
對於許多人來說，念想只是大腦閃神過去的念頭而已，可對浮果而言卻是寫作的開始。不過提到該作的創作起源，浮果笑說，「除念師阿平」完全出自於一個誤會，當時正好有感情困擾，感受到思念的痛苦，好像意中人在心中裝了一顆不定時炸彈，隨時會爆發。這個萌生於騎機車時的靈感，讓他當場想記錄下來，於是花了一個中午的時間，寫完開頭，自此欲罷不能。
創作「除念師阿平」對浮果是個治療過程，他把心裡面無法對人訴說的念想， 轉化成小說文體，陳訴失去也同時讓治癒的過程透明化。浮果說創作過程就像被附身，經常寫完就忘了寫過什麼，或許就是那股念想害的，才會從當初說好的一部變成三部，最後寫成了完整五部，他笑說第一宇宙已經完成，這是屬於他的漫威。
浮果坦言，最初創作的時候沒有想太多，一直發展到第四章時才想明白自己想表達什麼，「不論怎樣都好，我希望這些角色能好好活過一次，就算使壞也應該讓人恨不下去」。這世上跨不過去的、糾結在心中的念想，都交給除念師吧！
原文授權轉載自「鏡文學」文/浮果
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