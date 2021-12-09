第3家純網銀國家隊要來了　金管會核發將來銀行營業執照

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金管會表示，純網路銀行為高度仰賴資訊科技的新型態銀行，資訊系統功能與資訊安全應隨業務發展與時俱進，確保系統運作順暢。此外，純網路銀行為新型態的銀行經營模式，除與實體銀行一樣須高度注重法令遵循及內控內稽情形外，為利長久穩健經營，更應形塑良好的企業文化，落實公司治理，在內部管理方面應重視溝通協調，對外並應加強信譽風險管理，以建立銀行聲譽與客戶信賴。
金管會已與中央銀行及中央存款保險公司共同合作，強化純網路銀行的監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，落實公司治理及消費者保護，並維持金融市場競爭秩序。金管會期許純網路銀行本於負責任創新的精神，推展各項業務，並積極促進普惠金融。
不過，銀行局副局長林志吉也指出，依據將來銀行相關營業計劃書，將比照之前樂天銀行與連線銀行，先進行內部小規模試營運，試營運對象是內部員工，試營運業務可能從存款開始，存款開戶後再做員工內部貸款。也由於營業前資金系統的測試，約需要1至2個月時間，市場預期將來銀行最快開業時間可能會落在明年第1季。
根據金管會統計，截至今年12月7日止，連線銀行數位存款帳戶累計開戶數60萬7737戶，存款191.19億元，放款28.04億元；樂天銀行累計開戶數6萬3525戶，存款53.66億元，放款1.67億元。