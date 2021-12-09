高市光電備案數全國第一 目標6年內1GW光電設置量
高市府為配合國際能源轉型發展趨勢，以及「114年太陽光電20GW達標計畫」的政策目標特別成立「綠電推動專案小組」目標六年﹙110~115年﹚達到1GW光電設置量，截至今年11月底，高雄市光電備案容量為255MW（百萬瓦），副市長林欽榮今(9)日表示，高市已達今年度備案130 MW的目標，備案案件數為1337件，超越年度目標1.96倍，全國第一。
記者陳美嘉、郭凱杰／高雄報導
2021-12-09 19:52:50
高市府今天在仁武區「八卦國小光電風雨球場」頒發太陽光電認證標章，由綠電推動專案小組召集人、副市長林欽榮頒發給獲得單位，同時頒證高雄市「光電智慧建築標章」，以表揚推展能源產業多元發展成果。
副市長林欽榮表示，高雄市成立綠電推動専案小組，目標六年﹙110年至115年﹚達到1GW，透過跨領域、跨局處的專業整合，建構安全穩定、效率及潔淨能源供需體系，以吸引國內外高科技產業及人才進駐，增加優質就業；並透過追求環境永續，提高再生能源比重，帶動綠能科技發展，減少對化石燃料的依賴，同時降低空氣污染，希冀達成「產業與能源轉型」的願景。
林欽榮指出，能源轉型是高雄未來必經之途，市府全力推動綠能產業在高雄深化發展，以「創能」、「節能」及「儲能」為三大面向，並以「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」、「以節能服務模式加速節電低碳行動計畫」、「高雄市轄區內電廠友善降轉」及「學校建築物綠能規畫及智慧用電發展」做為五大推動任務，將土地與建築物空間作最有效率的再生能源規劃與利用。
工務局表示，為落實政策能夠因地制宜、打造高雄陽光城市之形象並配合高雄氣候發揮在地建築特色，不僅積極推動屋頂型光電建築外，亦全面推展地面型及水面型光電設施，以創造更具再生能源土地利用效益的光電城市。