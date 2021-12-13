你還記得嗎？2021年8大熄燈飯店　只有「這間」重新復活

我是廣告 請繼續往下閱讀
老爺酒店集團旗下的「宜蘭傳藝老爺行旅」，因疫情與租約到期的雙重影響，決定8月底停止營運，宜蘭傳藝中心是委託「全聯善美的文化藝術基金會」營運，再承租給老爺行旅經營，今年初還曾接待過藝術家奈良美智，但受到本土疫情重挫，最終在8月31日起停止營運，全聯善美的文化藝術基金會也在持續洽詢新的合作業者。
2.高雄華園大飯店六合館
同樣在8月底歇業的，還有高雄華園大飯店六合館，從1958年營業至今走過63個年頭，也因疫情影響在今年8月31日畫下休止符。華園大飯店六合館共有270間各式客房，不久前才斥資上億元進行翻新與改裝，但後續消息指出，將以總價新台幣27億元售出，買主則是永信建設大股東永碩投資。
3.高雄海寶國際大飯店
另外，高雄另一家飯店，海寶國際大飯店則是在9月黯然熄燈，占地3千坪，可提供多達300桌、容納3千人的婚宴、聚會空間，是南台灣最大的宴會場所，但受到疫情重創，又得面臨龐大人事、租金開銷壓力，讓海寶國際大飯店不得不退場停損，但官網及臉書都未公告歇業，還一度傳出勞資糾紛。
4.台北華國大飯店
擁有54年歷史的「台北華國大飯店」，也因爲疫情衝擊加上違老都更，也在今年10月31日熄燈。裡頭的知名潮廣餐廳「帝國會館」，一直是許多饕客難忘的好滋味，不過業者表示，將會在2023年搬遷到士林重起爐灶，預計於12月重新開業，將與台北捷運共構新館，將會以空橋連結，6樓至20樓為飯店房間，一共有184間客房，以全新樣貌亮相。
5.台北康華大飯店
同樣是台北市歷史指標飯店，位在松江路上的康華大飯店，也因疫情導致營運上持續虧損，在今年的11月30日被迫熄燈，結束了整整40年的歷史，消息一出也讓許多人感到不捨，只能說時代的眼淚又落下了。
6.台北慶泰大飯店
另一間已經營42年的老字號飯店「台北慶泰大飯店」，日前也列出公告，表示受到疫情嚴重打擊下，營運持續虧損，加上大樓硬體老舊等因素，決定今年12月15日熄燈，慶泰大飯店位在熱鬧的中山區，為歷史悠久的四星級酒店，過去一直是許多觀光客和商務客的台北住宿選擇，如今也受到疫情衝擊，營運只能畫上休止符。
7.高雄國賓大飯店
而在高雄愛河畔旁，擁有40年歷史的五星級高雄國賓大飯店，也將比照台北國賓申請危老改建。業者將與大陸建設、厚生公司三方合作，未來會進行重建，原址改建為住宅大樓，預計於2024年推出百億豪宅建案，但對於歇業詳細時程尚未公布。
8.福容大飯店台北一館（唯一重生）
不過，在眾多關門的飯店裡有一個異數，福容大飯店台北一館本來與台糖租約在今年9月到期，一度向外宣布不再續約，9/1起停止營業，但隨即又在8月底公告，表示透過政府紓困措施及振興方案，內部評估後決定再與台糖續約5年，也是少數宣布熄燈後復活的案例。