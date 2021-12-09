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影響力講堂邀專家　解密後疫情職場致勝心法

▲12月影響力講堂邀請資深公關人丁菱娟分享並於講座後致贈感謝狀。(圖/江華教育基金會提供)
▲12月影響力講堂邀請資深公關人丁菱娟分享並於講座後致贈感謝狀。(圖/江華教育基金會提供)

生活中心/綜合報導

2021-12-09 17:36:37｜2021-12-09 17:49:10

疫情期間更需要多元的學習，以增加個人職場競爭力；江華教育基金會、OMG宏盟媒體集團、未來教育發展協會合辦的《影響力講堂》系列講座，今年邁入第三個年頭，每月邀請知名職場專家跟大眾分享，通過跨界學習提升競爭力。

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江華教育基金會表示，12月份講座的主題為「後疫情時代的職場致勝心法」，邀請資深公關人丁菱娟，以過來人的經驗，鼓勵職場人勇於學習新事物、挑戰自我，打造自我成長前進的力量。

突然席捲全球的疫情，讓丁菱娟發覺，世界一直在變，沒人會在原地等你，也指出往後二十年將近47%的工作會消失；如何培養競爭力才是現代人該關注的重點，認為「活用知識」、「跨界整合能力」、「開放心胸學習」及「靈活度」，是提升個人競爭力的關鍵能力。

丁菱娟也解密「職場致勝六大心法」，一、「確認自己的願景」－確認志向，融入創意和特色，成為自己獨特的風格；二、「找到自己最擅長及最有興趣的事」－全心全意尋找感興趣和擅長的事物。及三、「做，就對了」－擁有行動力就能改變世界。

四、「善用PESO媒體模型」－指付費媒體、賺得媒體、分享媒體、自有媒體！五、「列出夢想清單，一年刪一個」－比起在乎別人，在乎自己走的遠不遠才重要；以及六、「平衡是一種心態」－平衡不是用時間去衡量的，而是一種心態。

《影響力講堂》系列講座今年以「梅迪奇效應」為主題，邀請來自不同領域的職場專家，進行跨界跨業的分享；讓學員在疫情下，仍能透過線上公益講座多元學習，持續延伸公益教育。

基金會執行長黃至堯博士提醒大家，再忙也要留些時間充實自己，期待大家都能上線參與每月《影響力講堂》精彩的主題分享；唯有持續學習、與時俱進，才能在職場，打造屬於自己全方位的競爭力！

▲在變化快速的世界，職涯目標改變的狀況非常普遍，丁菱娟鼓勵學習創造職涯競爭力。(圖/江華教育基金會提供)
▲在變化快速的世界，職涯目標改變的狀況非常普遍，丁菱娟鼓勵學習創造職涯競爭力。(圖/江華教育基金會提供)

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