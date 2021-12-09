內幕／不挺公投與國民黨為敵！侯友宜私下頻抱怨黃士修

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侯友宜身為藍營最大諸侯，更成為焦點，侯友宜在核四議題上稱沒能力處理核廢料就沒辦法談核電，也被解讀為是反對重啟核四，挑動了前總統馬英九的敏感神經，兩人在媒體上交鋒。
核四領銜人黃士修更直指新北會是公投支持率的破口，侯友宜害公投潰堤等；戰鬥藍、中廣董事長趙少康也批縣市長自私，侯友宜裝聾作啞，可見藍營內部不滿的情緒高漲。
隨著公投倒數，國民黨也開始舉行大型造勢活動，但無論是1212與秋鬥會師凱道，或是1217黨主席朱立倫率一級主管夜宿自由廣場，侯友宜都以市政優先、有既定行程推託，日前卻與台北市長柯文哲合體，被藍營支持者轟有空搞藍白合，沒空宣傳公投。
據了解，侯友宜私下對黃士修很不滿，跟不少新北藍營人士抱怨黃士修，聆聽侯友宜抱怨的人只好跳出來緩頰說，黃有亞斯伯格症，可能講起話來比較沒有顧慮那麼多。
新北地方人士分析說，侯友宜的確是認為公投被升溫到政黨對決，沒有必要參一腳，而侯現在的處境也可說是騎虎難下，若是表態了，就好像是被逼著表態，以侯的個性也不會這麼做，但若不表態，若屆時公投結果不漂亮，侯將成為公投破口，也勢必衝擊2022年新北選情。
地方人士直言，侯認為自己連任的選情很穩，但從近期的民意來看，很多藍營支持者對侯友宜不沾鍋的行徑十分不滿，當然不至於把票投給對手，但可以不出門投票，給連任者一個教訓，更會連帶衝擊新北議員的選情。
但地方人士認為，公投這一戰侯友宜看似就是要噤聲到底，若最後三好一壞，侯大可以全身而退，但若二好二壞以下，侯勢必要面臨抓戰犯的風暴。