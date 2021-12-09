COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

內幕／不挺公投與國民黨為敵！侯友宜私下頻抱怨黃士修

▲新北市長侯友宜至今未表態對於公投的立場，引發藍營支持者十分不滿。（圖／資料照片）
▲新北市長侯友宜至今未表態對於公投的立場，引發藍營支持者十分不滿。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-12-09 16:49:57

新北市長侯友宜至今未對1218四項公投案表態，不惜槓上前總統馬英九、戰鬥藍以及昔日戰友國民黨主席朱立倫，就是要跟公投戰保持距離。重啟核四領銜人黃士修日前公開點名侯友宜將讓公投「全線潰堤」，據了解，侯友宜不滿被點名，近日頻頻跟藍營人士私下抱怨黃士修，聆聽者則跳出來緩頰，稱黃可能因為有亞斯伯格症，說話比較直。

我是廣告 請繼續往下閱讀
公投投票只剩不到10天，相較於民進黨各縣市長親上火線，站路口宣傳四個不同意，國民黨縣市長置身事外，不但喊出四個都同意的縣市長屈指可數，連國民黨自提的反萊豬、公投綁大選也有人不表態。

侯友宜身為藍營最大諸侯，更成為焦點，侯友宜在核四議題上稱沒能力處理核廢料就沒辦法談核電，也被解讀為是反對重啟核四，挑動了前總統馬英九的敏感神經，兩人在媒體上交鋒。

核四領銜人黃士修更直指新北會是公投支持率的破口，侯友宜害公投潰堤等；戰鬥藍、中廣董事長趙少康也批縣市長自私，侯友宜裝聾作啞，可見藍營內部不滿的情緒高漲。

隨著公投倒數，國民黨也開始舉行大型造勢活動，但無論是1212與秋鬥會師凱道，或是1217黨主席朱立倫率一級主管夜宿自由廣場，侯友宜都以市政優先、有既定行程推託，日前卻與台北市長柯文哲合體，被藍營支持者轟有空搞藍白合，沒空宣傳公投。

據了解，侯友宜私下對黃士修很不滿，跟不少新北藍營人士抱怨黃士修，聆聽侯友宜抱怨的人只好跳出來緩頰說，黃有亞斯伯格症，可能講起話來比較沒有顧慮那麼多。

新北地方人士分析說，侯友宜的確是認為公投被升溫到政黨對決，沒有必要參一腳，而侯現在的處境也可說是騎虎難下，若是表態了，就好像是被逼著表態，以侯的個性也不會這麼做，但若不表態，若屆時公投結果不漂亮，侯將成為公投破口，也勢必衝擊2022年新北選情。

地方人士直言，侯認為自己連任的選情很穩，但從近期的民意來看，很多藍營支持者對侯友宜不沾鍋的行徑十分不滿，當然不至於把票投給對手，但可以不出門投票，給連任者一個教訓，更會連帶衝擊新北議員的選情。

但地方人士認為，公投這一戰侯友宜看似就是要噤聲到底，若最後三好一壞，侯大可以全身而退，但若二好二壞以下，侯勢必要面臨抓戰犯的風暴。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.7%62.3%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀