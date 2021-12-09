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新北囤房稅何時修法？時代力量籲府會說清楚、講明白

▲時代力量新北黨部今（9）日召開記者會，要求新北市政府與議會應站在年輕人這邊，盡速啟動囤房稅的相關修法。（圖／時代力量新北黨部提供）
▲時代力量新北黨部今（9）日召開記者會，要求新北市政府與議會應站在年輕人這邊，盡速啟動囤房稅的相關修法。（圖／時代力量新北黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-09 16:53:11

內政部邀各縣市政府喝咖啡、討論囤房稅後，多位的地方首長宣示將修正囤房稅，台南市議會也在上個月底通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正案；為此，時代力量新北黨部今（9）日召開記者會，要求新北市政府與議會應站在年輕人這邊，盡速啟動相關的修法。

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時代力量新北黨部板橋區主任彭盛韶指出，衛福部國健署昨日在記者會公布了一份官方的調查，發現民眾不想生小孩的10大原因，「買不起房」位居首位，這也印證高房價確實影響年輕家庭的生涯規劃，甚至導致台灣少子化的趨勢；此外，今年10月份的「清華安富房價指數」，新北市為116.88，對比去年的同期持續成長。

彭盛韶說，新北市共有7萬多人擁有非自住房屋，為全國最高，低度用電住宅數則來到13萬戶，數量也是全國最多，新北面臨到的高房價、高空屋、多囤房的狀況；因此，更迫切期待新北市能修正2018年時調降囤房稅的錯誤政策，特別是各地方政府紛紛開始進行討論稅制調整，新北不應落後其他城市。

社會住宅推動聯盟廖庭輝表示，2014年房屋稅條例通過至今，只有四個縣市有差別的稅率，包括新北市在內的絕大多數縣市都是最低1.5%稅率；為什麼要特別提新北市呢？因為根據財政部2020年資料，新北市近7萬2000人擁有非自住住家最多，且其中更有1771人囤房戶以上，是全台最多。

針對台南市所通過的囤房稅修正案，廖庭輝認為，持有100戶的建商稅率，比持有10戶的自然人還要低，根本是獨厚建商，對於台南市府的版本被限縮，也間接印證台灣議會長期被建商所掌控；其實，新北市也有類似的調低經驗，而且同樣是議會加碼，從起造人寬限期變成降稅率，稅收年少6.6億。

廖庭輝呼籲，人民應緊盯修法動向，給予市府與議會壓力；此外，具體而言，建議新北市比照台北市，採取較高強度的稅率設計，並加入「出租減稅」條款以避免轉嫁爭議，並將超額的稅收用於社宅與住宅補貼支出，達成「取之地產，用之社宅」的目的，以增進課徵正當性。

時代力量新北黨部新莊區主任吳香君質疑，上次財政部邀請各地方稅捐稽徵主管機關喝咖啡時，新北市稅捐代表曾說「努力跟進」，但怎麼努力？如何跟進？都沒有說明白；特別是當其他縣市陸續表示跟進修正囤房稅時，新北市長侯友宜至今仍不動聲色，質問新北市到底何時要把改革的法案送出？。

時代力量要也提出2項的訴求，包括第一、「各黨議員及投入參選者，應對囤房稅公開表態」，以及第二、「侯市長應盡快提出囤房稅修正，保障新北市的居住正義」；時代力量一直以來選擇與人民站在一起，要翻轉市府跟議會長期漠視人民心聲的情況，呼籲新北市盡速提出改革方案、新北議會也應盡速開啟討論。
 

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