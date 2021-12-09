新北囤房稅何時修法？時代力量籲府會說清楚、講明白

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭盛韶說，新北市共有7萬多人擁有非自住房屋，為全國最高，低度用電住宅數則來到13萬戶，數量也是全國最多，新北面臨到的高房價、高空屋、多囤房的狀況；因此，更迫切期待新北市能修正2018年時調降囤房稅的錯誤政策，特別是各地方政府紛紛開始進行討論稅制調整，新北不應落後其他城市。
社會住宅推動聯盟廖庭輝表示，2014年房屋稅條例通過至今，只有四個縣市有差別的稅率，包括新北市在內的絕大多數縣市都是最低1.5%稅率；為什麼要特別提新北市呢？因為根據財政部2020年資料，新北市近7萬2000人擁有非自住住家最多，且其中更有1771人囤房戶以上，是全台最多。
針對台南市所通過的囤房稅修正案，廖庭輝認為，持有100戶的建商稅率，比持有10戶的自然人還要低，根本是獨厚建商，對於台南市府的版本被限縮，也間接印證台灣議會長期被建商所掌控；其實，新北市也有類似的調低經驗，而且同樣是議會加碼，從起造人寬限期變成降稅率，稅收年少6.6億。
廖庭輝呼籲，人民應緊盯修法動向，給予市府與議會壓力；此外，具體而言，建議新北市比照台北市，採取較高強度的稅率設計，並加入「出租減稅」條款以避免轉嫁爭議，並將超額的稅收用於社宅與住宅補貼支出，達成「取之地產，用之社宅」的目的，以增進課徵正當性。
時代力量新北黨部新莊區主任吳香君質疑，上次財政部邀請各地方稅捐稽徵主管機關喝咖啡時，新北市稅捐代表曾說「努力跟進」，但怎麼努力？如何跟進？都沒有說明白；特別是當其他縣市陸續表示跟進修正囤房稅時，新北市長侯友宜至今仍不動聲色，質問新北市到底何時要把改革的法案送出？。
時代力量要也提出2項的訴求，包括第一、「各黨議員及投入參選者，應對囤房稅公開表態」，以及第二、「侯市長應盡快提出囤房稅修正，保障新北市的居住正義」；時代力量一直以來選擇與人民站在一起，要翻轉市府跟議會長期漠視人民心聲的情況，呼籲新北市盡速提出改革方案、新北議會也應盡速開啟討論。