中市營養午餐補助遭砍　盧秀燕：確定補助

111 年度起臺中市校園營養午餐補助預算遭砍，台中市議會今 (9) 日進行市政總質詢，民進黨市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻質詢表示，萬物皆漲但是營養午餐補助卻砍，中市營養午餐從林佳龍市長時代起，市庫補助每餐 3.5 元、中央補助每餐 3.5 元，另外市庫又補助每週兩餐水果共 10 元，而盧秀燕市長卻自明年起將砍水果補貼的 4 元。議員批評，身為媽媽市長不幫孩子加菜、加補助，還砍孩子們的午餐補助預算，實在不是一個稱職的市長應有的作為。市長盧秀燕表示，學童營養午餐補助「只能多，不能少」，明年確定不會減少４元補助。

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江肇國指出，林佳龍市長時期為解決農產滯銷，且讓臺中市學童受惠，除補貼每餐 3.5 元外，還加碼由農業發展基金補助每週兩餐水果費用 6 ＋ 4 元、總共 10 元，但是盧市長卻將在明年起砍 4 元。江肇國痛批，媽媽市長可以花錢補助花博、健保、公車，而對學童們的營養午餐連 1 元都沒增加，明年甚至要砍 4 元，實在不是一個稱職的媽媽市長。

江肇國說，臺中市農業局以不可使用農業發展基金補貼學校午餐為由而砍明年預算，但是採購臺中在地果農的產品，符合農發基金支應的精神，且與校園創造雙贏。江肇國質疑，倘若不可使用這筆 4 元的農發基金，那是否未來要砍的不只 4 元，而是整筆 10 元。他呼籲市長無論如何切勿讓孩子們挨餓，午餐補助一元都不能少，應立即補足。

蔡耀頡表示，午餐補助每週兩餐共 10 元採購臺中在地果農產品，給臺中市各校園營養午餐食用，這不只幫助臺中市的學童，更幫助臺中太平的果農；而現在卻要把這美意收回、刪除這筆預算，讓人不禁懷疑媽媽市長是否真的有替臺中的學子們著想，是否真的支持臺中在地果農？

周永鴻表示，盧市府願意為效益不著邊際的購物節追加 3.5 億，卻砍掉農業發展基金補助營養午餐採購水果的每餐 4 元，這不只是犧牲農民收益，還忽視了孩子成長營養，讓人直呼這位盧市長完全搞不清施政的輕重緩急。

議員表示，近來各項大宗物資皆漲價，其他各縣市也紛紛檢討，甚至隨著物價上漲而提高餐標；但臺中市不只沒見到調整餐標，連 1 元補助都沒有增加，甚至反砍 4 元補助。在這個萬物起漲的時代，盧市長的作為可以說是雨天收傘，苦了果農也苦了孩子。