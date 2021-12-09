巷仔內／中俄白合作升級？3方算盤各自打得精

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1.恢復帝國榮耀的野心
身為俄羅斯聯邦的總統，蒲亭(Vladimir Putin)在位20年間，屢屢透過極具爭議的魁儡政治和修憲結果，一再延長自己的任期限制，若無意外，將至少掌權直到2036年，屆時將打破前蘇聯領袖史達林(Joseph Stalin)紀錄，成為繼彼得大帝(Peter the Great)後，掌權最久的俄羅斯領導人。
雖然是在前蘇聯解體後才開始掌權，但毫無疑問，蒲亭信奉的並非是民主，而是大俄羅斯主義，成就像彼得大帝那樣的帝國榮光，可說是蒲亭的畢生職志與使命，打壓國內異議人士、操縱媒體風向，已成為蒲亭執政下的日常。
今年夏天，蒲亭發表了一篇意味深遠的文章，談及包括烏克蘭和白俄羅斯在內的「大俄羅斯」願景，在他看來，前述2者的未來只能以某種形式的聯合主權形式存在，並奉莫斯科為最高權力機構。
2.烏克蘭想入北約和歐盟，俄國警戒
雖然烏克蘭已是國際公認的主權國家，在蒲亭眼裡，卻仍是俄國的勢力範圍。烏克蘭於1991年脫離前蘇聯獨立，但2者在歷史、能源等方面仍緊密相連；對俄羅斯來說，烏克蘭在地緣政治上非常重要，又有著黑海出海口的關鍵地位，故俄國一直拉攏烏克蘭加入自己的關稅聯盟。
也因此，烏克蘭積極申請加入歐盟(EU)和北大西洋公約組織(NATO)，甚至透過憲法修正案，把有關事項列為國家基本方針一事，也讓克里姆林宮十分警戒，認為以美國為首的西方陣營，想藉機插足烏國事務，危及俄國安全，這踩到了俄國的紅線，並揚言會為了保衛自身利益做出反應。
3.歐盟領導層更替，短暫權力真空
雖然美國和歐盟，都正告蒲亭，不可入侵烏克蘭、不要亂打烏克蘭的主意，否則將祭出嚴厲制裁，但現實是，它們手中的籌碼有限。
先不論經濟制裁俄國，國際經濟是否會跟著倒楣，光是從領導層來看，美國拜登政府缺乏雷霆手腕，歐盟領導人的更替，也讓情勢晦暗難明。甫卸任的德國前總理梅克爾(Angela Merkel)，過去10多年來，一直是歐美與俄羅斯溝通的重要人物，不僅因為她的沉穩和政治才能，還因她長達30年的前東德生活背景，讓她成為歐美大國領袖中，少數深諳蒲亭心理，並可與蒲亭斡旋的人，新接任的新總理蕭茲(Olaf Scholz)是否有相同的能耐，短期內難以評斷。
此外，近日全球都出現能源短缺危機，天然氣等過冬資源的價格暴漲，對於在一定程度上，仍倚賴俄國供應的歐洲而言，談判籌碼也可能因此減少。
二、中國-歐洲出現挺台潮，用白俄報復立陶宛？
對於克里姆林宮來說，將烏克蘭和白俄羅斯握在手裡，有重返帝國榮耀的意味，而對北京來說，掌控台灣則是1927年至1949年國共內戰1個遲來的結果。不管是中國還是俄羅斯，都沒有隱瞞其意圖的打算，中國國家主席習近平也一再重申他復興中華民族，實現祖國統一的雄心。
所以，近期立陶宛與台灣互設代表處的大膽舉動，再度惹怒北京，祭出一系列報復性制裁，也引發歐盟反感，紛紛表示會力挺立陶宛的決定，即支持民主台灣。
在這樣的景況下，白俄強人總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)在歐洲邊境上搗亂，無疑給立陶宛和北約增添新的壓力，而中國則可藉盧卡申科之手達到報復立陶宛的目的。有分析人士認為，由於密切的文化和歷史淵源，白俄羅斯與立陶宛彼此非常了解，而立陶宛也因支持去年的白俄示威，收留了大量的白俄流亡人士，招來了盧卡申科對它的痛恨。
此外，東歐局勢緊張，也有助於分散美國在亞太的注意力，若美國無法兼顧亞太和東歐2場危機同時發生，將有望減輕中國在亞太的壓力。
在11月底的1場記者會上，中國外交部發言人回應歐洲難民問題時，並未提及白俄羅斯的刻意操作，反而放大立陶宛在其中的角色，聲稱難民在立陶宛邊境遭到暴力鎮壓，難民兒童還被立國以催淚瓦斯攻擊，呼籲立陶宛政府立即停止暴力行為、遵守聯合國兒童權利公約、保障難民基本人權。
三、白俄羅斯-小國寡民被國際孤立，緊抱中俄大腿
由於去年白俄大選爭議太多，多數西方國家都不承認盧卡申科是白俄的合法總統，在政治和經濟上被西方孤立的盧卡申科，也有越來越倒向俄羅斯的趨勢，過去1年多，蒲亭也利用盧卡申科對莫斯科的依賴，迅速擴大了在白俄羅斯的經濟、政治和軍事足跡。
也因此，在這一波東歐難民危機中，盧卡申科便被指控，煽動非法移民從烏克蘭、波蘭、立陶宛等路徑強行進入歐盟，目的是造成烏克蘭盟友局勢不穩，從而削弱其作戰能力。
近期，白俄更與俄羅斯在鄰近烏克蘭的邊境一同進行軍演，盧卡申科同時表示，一旦俄羅斯與烏克蘭爆發衝突，白俄羅斯將會站在蒲亭那邊，甚至威脅若北約在波蘭部署核武，他也會請求俄國在其境內做同樣的部署。
除此以外，白俄羅斯也相當擅長地緣政治的「勒索藝術」，先是在歐盟邊界上製造危機，之後又表示願與歐盟對話來緩解，這與克里姆林宮的劇本有著驚人的相似：獨裁者精心策劃一場人為的危機，隨後又推動對話以解決危機，並利用對話來獲得讓步；就好比一個演技精湛的演員，先是扮演縱火犯，一轉身又成了消防員。
在對北京方面，盧卡申科也認為，與中國加強關係，尤其是在軍事和軍事技術的合作，有助於他打破孤立處境。盧卡申科曾於今年10月中共國慶致電給習近平時表示，中白聯手，能應對國際安全領域的任何挑戰，將繼續在重要問題上相互支持。白俄與中國負責國際軍事合作的高級將領，亦在上月底舉行視訊會議，簽署軍事合作備忘錄，其中1份特別提到建立2國軍方兄弟關係。
四、結語
國際局勢瞬息萬變，現在合作難保日後不會反目，利益隨時間改變也是常有的事。若中國有意打白俄這張牌，也要警戒被盧卡申科拖下水的風險，特別是在立陶宛之後，如再與其他東歐國家關係受損，造成骨牌效應，對北京未必有利。
至於中國和俄羅斯，雖然有類似的政治背景，2國國防部長近期也舉行了視訊會議，簽署未來5年的軍事合作路線圖文件，合作關係有所提升，但雙方在戰略和地緣政治，利益仍有不同，不易達成真正的軍事同盟。就如在台灣問題上，儘管俄羅斯頗挺北京，卻總是避談南海爭議，不願直接站在北京這邊；在中印邊境衝突加劇時，俄國的態度也相當曖昧，甚至傳出俄羅斯答應印度提前交付S-400先進防空導彈系統，導致中國境內輿論嘩然，認為被蒲亭在背後捅刀。
在與俄國打交道時，北京這戰狼心知，也許不知在什麼時候，冷不防的就會被這頭北極熊咬下一塊肉。只能說大國博弈，真正是應了那句俗話，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。