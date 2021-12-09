NBA／還差9顆！無緣在主場寫新猷 柯瑞：我會讓它變特別
勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)挑戰NBA史上最多三分球紀錄只差15顆就能追平，今(9)日面對拓荒者飆進6顆，可惜未能在主場球迷面前達陣，勇士接下來將展開客場之旅，Curry表示無論如何，這都會是很特別的一刻。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-09 17:15:43
今天賽前Curry距離「雷槍」Ray Allen的2973顆三分球，僅剩15顆球的差距，賽前還談到如果投進15顆三分球，將超越隊友「K湯」Klay Thompson單場14顆三分球紀錄，自己會勇於出手，不過還是以大局為重。
Curry也想在主場球迷面前締造新猷，今天19次出手有17次是在三分線外，但僅正常發揮投進6顆，接下來勇士將展開一連5場的客場之旅，賽後Curry表示，「這會是很特別的一刻，無論如何，因為我會讓它變得特別，且對我或隊友來說都會是很美好的經驗。」
勇士主帥Steve Kerr(柯爾)則提到，單場投進16顆三分球是前所未聞的事情，所以今晚只是個尋常的日子，「Curry投進了6顆，這對他來說不算什麼。我想我自己的職業生涯也沒投進過這麼多球。」