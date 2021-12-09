北京冬奧被抵制太尷尬 智庫：中國將為「面子」祭出反制
預計2022年舉行的北京冬奧會，因為中國境內的人權問題遭到國際撻伐，由美國率先開槍，紐西蘭、澳洲、英國和加拿大亦陸續先後宣布將「外交抵制」北京冬奧，不派官方代表參加北京東奧，引來北京當局跳腳。專家認為，基於中國的「面子問題」，要是未來有更多國家陸續加入抵制，中國將會從雙邊合作領域及贊助冬奧的國際企業下手反制。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-09 17:05:17
美國非政府組織「卡特中心」中國項目主任劉亞偉認為，全球最強兩大經濟體美國、中國，已經進入「結構性競爭」，除了「美中貿易戰」這類經貿層面的衝突，就連地緣政治、價值觀方面也持續產生歧見，根據《BBC中文網》報導，劉亞偉認為當美中雙方因「人權問題」陷入雙方不同的價值觀討論時，彼此讓步的可能就更小了。
劉亞偉表示，美國帶頭的外交抵制對於中國人民來說影響不大，但對中國政府來說還是會在意，畢竟這關乎北京當局的面子與榮譽問題，同時也是中國在國際形象的問題。不過他也提到，儘管中國可能對此做出反制行動，但實際上的選擇並不多。
經濟層面上，美中雙方的懲罰性關稅仍持續徵收；政治層面上，制裁官員的方式則是老生常態了無新意。劉亞偉認為，中國最有可能的是，在美國提出願意合作的事務上放慢腳步「消極對待」，包含核武控制、朝鮮半島、氣候變化等議題的雙邊對話。
此外，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）亦分析，美國明確透過外交抵制強調人權問題，對於國際品牌方在中國的市場是個挑戰，贊助冬奧的國際企業亦有可能選擇撤銷贊助以避免聲譽受損；中國方面則可能透過行政延誤、投資審查或對企業發起環境和工作安全規定方面的審查以作為反制。