台北車站疫苗接種熱絡！指揮中心：擬在這3車站也設據點
中央流行疫情指揮中心於5日起，在台北車站西側迴廊，設立莫德納疫苗接種站，且不限本國、外國籍皆可施打，還可領取全聯福利中心100元禮券，根據疫苗接種數據統計，北車接種站5日來共計接種8888劑，將繼續擴大接種、延長到12日。
編輯中心／綜合報導
2021-12-09 17:16:43
指揮中心發言人莊人祥今日表示，國內疫苗覆蓋率第一劑為78.39%、第二劑為62.85%，而為了催打疫苗，在北車設立的莫德納接種站因施打踴躍，將延長接種時間到12日。
莊人祥說，目前每日下午13時至20時，在車站大廳西側迴廊延伸至東出口、東側迴廊，共有3個施打處可進行莫德納疫苗的接種，對象不限本國或外籍，民眾不需預約，即可到現場排隊施打。
據統計，5日開打以來，北車接種站已施打8888劑，莊人祥表示，接下來新北板橋也會有接種站，而桃園、台南和高雄也會啟動評估，台中則尚在尋找適合的地點。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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