甜點控、珍奶控必收　「台中好甜」耶誕妝點中

▲柳川水面則佇立「甜蜜夢工廠」(圖／新聞局提供2021.12.9)



我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲台中產業及文化幻化為大型幸福製造廠(圖／新聞局提供2021.12.9)



台中市政府舉辦 2021 耶誕嘉年華活動「台中好甜！甜在其中」，將於 12 月 24 日登場，此次以「甜點」為主題，幻化成夢幻燈飾，打造甜蜜的夢幻場景，有全國獨家 10 公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，將是最大看點，目前各燈區正全力妝點中。市府邀請「甜點控」、「珍奶控」、「粉紅控」們，屆時不能錯過，一同來台中過耶誕，享受吃不胖的甜蜜旅程。

新聞局表示，今年台中耶誕範圍相較去年更大，從舊台中火車站前廣場，延伸到柳川、綠川，以及周邊文史建築台中文學館、市役所等地，並將以「甜點」為主題，幻化成夢幻燈飾。

新聞局指出，今年台中耶誕亮點包含舊台中火車站前廣場 10 公尺高的「有你珍好」耶誕樹。世界珍珠奶茶發源地就在台中，盼透過珍奶甜蜜意象，傳遞台中的美好。站前廣場還有耶誕市集，將於活動開始後，平日 17:30 至 22:00 以及假日 13:00 至 22:00 開展。

新聞局說，在綠川將有「一閃一閃摘三星」造景，以米其林常見符號「上佳景觀」為發想，結合耶誕元素，設計出跨街牌樓。「上佳景觀」由三條線加一個圓點組成，代表在台中不僅為米其林星星城市，能享用美食，還能欣賞美景與三星榮耀。綠川水面，還駐足「甜到會麋鹿」，身旁圍繞著五彩繽紛的糖果，宛如童話故事場景，適合親子同樂；沿岸「甜到好嗨森 ~ 」則以彩色燈照射樹木，營造神秘又甜蜜的氛圍。

新聞局進一步指出，柳川則有 20 公尺高的「垂涎 60 尺」水水耶誕樹，水源在東方代表財運源源不絕，流動循環的水光雕裝置代表祈福、希望，在這更象徵瞥見甜美垂涎 60 尺。柳川沿岸有「台中好甜！甜在其中 - 柳川也好甜」以美麗造型燈片妝點；柳川水面則佇立「甜蜜夢工廠」，將台中產業及文化幻化為大型幸福製造廠，盼將幸福快樂傳遞給每位市民。「薑心餅心 甜在心」以大型薑餅人蛋糕，滿足大家視覺味蕾；「馬卡龍隧道」則以可愛馬卡龍色系打造三條隧道，營造少女夢幻氣息。