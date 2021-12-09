鼓勵外籍人士接種！彰化賣場設7站、接種送百元禮券

《四方報》報導，近期台灣各地積極推廣接種疫苗站，實施「人來就打」策略，以免失聯移工怕被抓而不願意打疫苗。彰化縣府衛生局為提升COVID-19疫苗涵蓋率，繼上週在彰化及員林火車站設站後，於8日下午2時至4時30分，在全聯永靖新興店、北斗斗中店、員林店、社頭中山店、花壇學前店、彰化延平店等門市及家樂福彰化店，同步進行COVID-19莫德納疫苗接種服務。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-09 17:41:44
縣長王惠美在8日時分別前往永靖新興店及家樂福彰化店關心疫苗施打情形，同時預告在12月12日本周日下午2時至4時30分，在彰化火車站前廣場，將再加開疫苗施打站，提供第1、2、3劑AZ、BNT、莫德納及高端四種疫苗，現場將有菲律賓、印尼、泰國及越南四國通譯人員，協助外籍朋友，鼓勵外籍移工、逾期停居留失聯移工及一般逾期停居留之外來人口，踴躍接種疫苗，確保社會防疫安全。
另外，縣長王惠美指出，「彰化縣第一劑疫苗覆蓋率已超越80%，第二劑也已超越60%，希望鄉親能更有保護力，朝至少第二劑疫苗覆蓋率80%的目標邁進，謝謝全聯及家樂福的協助，提供場地及贈品，8日在每個施打站的前150名，衛生局都有加贈100元的禮券，全聯、家樂福也都加碼贈送贈品，讓鄉親可以就近方便來施打，過年即將到來，屆時還會有許多返鄉的鄉親，也可能是比較高風險的時期，拜託大家多出來施打疫苗，提升保護力。」
衛生局表示，本次僅提供莫德納廠牌進行接種，本次接種對象為第一、二劑(含混打) 及第三劑疫苗接種，第二劑接種對象為AZ間隔滿8週混打莫德納、莫德納間隔滿4週，提醒第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種；另因應農曆年節返臺人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為5個月。第三劑莫德納部分，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克(基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml)，並自即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員之免疫保護力。