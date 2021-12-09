譴責林靜儀要中火吞500萬噸煤　顏寬恆：台中人情何以堪

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他批評對手林靜儀，一直未針對中火污染議題提出有效改善措施，還恐嚇人民說，若藻礁公投通過、導致第三天然氣接收站無法設置，將產生137億度用電缺口，威脅中火要增加500萬噸燃煤量。顏指責林空有醫師專業，卻只站在政黨立場，不顧人民和選區內最大民意，教台中人情何以堪？
顏寬恒找到選區內的林小姐現身說法，家住龍井的她，媽媽7年前罹癌，至今每兩周做1次化療；她的孩子4年前患癲癇，醫生說可能是因空汙誘發；自己這2年也有嚴重過敏。她說空污是隱形殺手，渴望呼吸新鮮空氣，希望政府苦民所苦，還給人民最基本的生存要求。
顏寬恒強調將捍衛家鄉，「不可能用我們的健康來交換中火燃料」，並質疑電力缺口難道不能使用再生能源？他炮轟民進黨政府號稱2025年再生能源占比要20％，如今僅5.62％。4年後該如何達標？
列席的前中華民國醫師聯合會秘書長蔡明忠醫師表示，中火燃煤造成的空汙、PM2.5非常嚴重，只要在中火影響範圍內的鄉鎮，都會領到低劑量的癌症篩檢補助，其實只要中火不燒煤，何須這樣的癌症篩檢補助？他呼籲政府用電政策應做正確選擇，缺電時不應該加諸於台中第二選區。
林靜儀先前受訪時指出，三接（藻礁公投）就是在最少破壞下取得平衡，達到能源需求和穩定經濟發展的需求，2030全球永續發展的立場，都是這種觀點，大家不該停留環保和經濟一定是對立的舊思惟。