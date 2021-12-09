北市驚傳有本土個案？陳時中證實：南港實驗室人員染疫
近來國內疫情趨緩，已連續35日無本土確診個案，不過今（9）日驚傳有一名南港P3實驗室人員染疫，陳時中下午視察板橋車站COVID-19疫苗接種站時接受媒體聯訪時證實此事，表示確有接獲一例PCR檢驗陽性通報，目前仍在複驗中，指揮中心和專家小組召集人張上淳，已去現場了解、指揮，該個案正在復驗中，並已展開隔離疫調。
編輯中心／綜合報導
2021-12-09 18:16:36｜2021-12-09 18:55:55
陳時中指出，如果是因為實驗染疫，或者目前狀況看起來，此案將會列在本土案例中，目前相關人員都在分頭進行了解，張上淳教授也會針對實業是相關過程進行了解，而疫調作業，會由北市衛生局來掌握，他們本來就很專業。
陳時中說，待整體情況確認後，會再跟大家報告，目前他所了解，大概是工作場域有受到感染。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。