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證交稅單月239億！前11月稅收續新高　全年超徵上看4千億

▲財政部公布今（2021）年11月全國稅收實徵淨額2527億元，年增9%，累計前11月全國稅收2兆7101億元續創同期新高，年增21.1%，其中11月證交稅收重回200億元以上，年增72.4%。（圖／NOWnews資料照片）
▲財政部公布今（2021）年11月全國稅收實徵淨額2527億元，年增9%，累計前11月全國稅收2兆7101億元續創同期新高，年增21.1%，其中11月證交稅收重回200億元以上，年增72.4%。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-12-09 18:31:49｜2021-12-09 18:32:50

財政部今（9）日公布今（2021）年11月全國稅收實徵淨額2527億元，年增9%，而累計前11月全國稅收2兆7101億元，續創同期新高，年增21.1%，其中在台股恢復活絡之下，11月證交稅收也重回200億元以上，單月來到239億元，年增72.4%，亦連26月正成長，累計，累計前11月證交稅收2538億元，年增94.1%。而累計前11月全國稅收也已超前達標，達到全年預算數的111%，已超前全年預算目標逾2600億元。由於接下來還有地價稅、按月徵收的證交稅等陸續進帳，全年稅收大於預算數金額有望挑戰4000億元。

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若就11月實徵淨額來看，與去年同月相較，以證交稅增加100億元、營業稅增加76億元、地價稅增加25億元較多。而累計前11月實徵淨額與去年同期比較，以營所稅增加2241億元、證交稅增加1231億元、營業稅增加615億元、綜所稅增加197億元較多，而包括營所稅、營業稅、遺贈稅、證交稅、期交稅、房屋稅及牌照稅等也都已提前達成預算數。

財政部進一步分析，11月上市櫃股票平均每日成交值達4587億元，較去年同期2747億元，年增66.98%，也使得11月證交稅實徵淨額239億元，較去年同月增加100億元，年增72.4%。而累計前11月平均每日成交值也有4697億元，較去年同期2268億元更大幅成長107.09%，使得累計前11月證交稅實徵淨額2538億元，亦較去年同期增加1231億元，年成長94.1%。

至於11月營所稅實徵淨額46億元，年增7.8%，累計前11月實徵淨額6901億元，年增48.1%，主因去年免辦暫繳的稅款回補，加上上市櫃公司獲利成長，使今年結算及暫繳申報自繳稅額增加所致。

而11月綜所稅實徵淨額223億元，年增11.2%，主因房地合一課徵所得稅稅額增加；累計1至11月實徵淨額4987億元，年增4.1%，除前項因素外，尚因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加所致。

營業稅11月實徵淨額則有936億元，年增8.9%，累計前11月實徵淨額4926億元，年增14.3%，主要是國內產銷活動穩定，進口電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品、資通及機械產品等稅額增加，加上適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加的交互影響。

另外，地價稅11月實徵淨額545億元，年增4.7%，主因入帳時間差異，加上去年申請延期或分期繳納稅款較多，影響所及，累計前11月實徵淨額585 億元，年增4.1%。

至於土地增值稅11月實徵淨額96億元，年減13.8%，主要因去年有大額稅款入帳，導致基期較高，而累計1至11月實徵淨額996億元，亦年減1.4%。不過，財政部統計，11月土地增值稅徵起件數6萬1649 件，年增4073件，年增7.1%；前11月土地增值稅徵起件數60萬2340件，年增2萬9928件，年增5.2%。

展望今年全年稅收，近期疫情趨緩，內需消費回溫，娛樂稅、菸酒稅、營業稅都出現回升跡象，而國內自10月發放五倍券、好食券、各類加碼券等政策刺激消費，財政部樂觀看待全年稅收，尤其未來還有地價稅、按月徵收的證交稅等陸續進帳，市場預期全年稅收大於預算數金額有望挑戰4000億元。

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