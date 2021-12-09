足球／梅西離開後 巴塞21年來首次於歐冠小組賽出局
少了阿根廷天王梅西(Lionel Messi)，西甲豪門巴塞隆納今(9)日在周冠小組賽以0:3敗給德甲強權拜仁慕尼黑，巴塞上一次在歐冠小組賽出局要追溯21年前了，慘敗後陣中後衛還和拜仁當家前鋒Robert Lewandowski有說有笑被罵爆。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-09 19:29:11
梅西今夏和巴薩續約談不攏，因而離開從小待了21年的紅藍軍團，轉戰法甲勁旅巴黎聖日耳曼，昨日出戰歐冠梅開二度率隊贏球，生涯進球數累積758顆，超越球王比利(Pele)成為南美洲史上進球數第2多的球員，日前也風光收下個人第7座金球獎，續寫新猷。
反觀老東家表現，儘管找回昔日巴塞大將Xavi Hernandez接任主帥，但歐冠小組賽仍踢得荒腔走板，6輪比賽只踢進2球、7積分，今輸球後排在第3無緣晉級，只能去踢歐霸盃。
巴塞上一次在歐冠小組賽出局，要追溯到2000-01賽季，距今已21年，當時梅西才剛進入巴塞青年隊，如今再次被淘汰也是梅西不在陣中，紅藍軍團也終止連續17年晉級歐冠淘汰賽的紀錄。
而今天輸球後，巴塞後衛Clément Lenglet被拍到摟住Lewandowski有說有笑，完全沒有被淘汰的難過之情，惹怒巴塞球迷，更是被罵翻天。