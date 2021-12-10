獻聲台灣動畫打敗日本動漫　閻奕格：嚇壞了

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該影集林哲熹與閻奕格參與歌舞大賽，並搭配著官將首機甲演出，聲光、娛樂效果十足，林哲熹形容這場歌舞大賽：「當一個人在做自己喜歡事，全心全意投入散發著迷人光芒模樣，是最迷人之處！」而閻奕格獻聲的女主角夏雨甚至要透過直播來號召觀眾應援，她笑喊日常直播時，家中愛貓很愛把屁股放在她前面，甚至霸屏她的手機，「網友都很期待我兒子來搗蛋，每次直播都會留言問我兒子怎麼還沒出現，簡直搶走了媽媽我的風采」！
該角在影集中能歌善舞，還得自己擔任直播主持人，任何狀況都要Hold住，閻奕格透露近期有與好友錄製Podcast，笑言：「自己私下很害羞，一不小心就成為句點王，當主持人後，開始很尊敬主持人，被來賓句點時，就要開始想下一句要怎麼接，填滿凝結的氣氛。」
動畫影集《2049+絕處逢聲》描述宮廟少年阿威（林哲熹配音），在爺爺急需醫藥費之際，發現成為釘子戶的好處；為了向建商謀取暴利，他決定與反對社區改建的女孩夏雨（閻奕格配音）合作，將爺爺留下的宮廟申請為古蹟。他們展開行動，以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，一場場華麗而奇特的表演吸引了群眾關注，阿威與夏雨的感情也日漸升溫，並陷入了親情、友情甚至是愛情的掙扎。該影集每週六晚上十點於myVideo首播。
此外，繼去年台灣大哥大myVideo和七十六号原子以共同出品的《76號恐怖書店之恐懼罐頭》拿下「2020 The Asian Academy Creative Awards」（2020亞洲影藝創意大獎）的「The Best Single-Drama/TVMovie Awards」（最佳單元劇/電視電影獎），今年再度由台灣大哥大myVideo和七十六号原子出品，由莫子儀、黃瀞怡、程予希等主演的女性心理犯罪影集《追兇500天》拿下同個獎項，也是《2021亞洲影藝創意大獎》中唯一獲獎台灣作品，再度獲得國際肯定myVideo推出優質台劇的精準眼光！（編輯：楊穎軒）