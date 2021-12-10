COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

獻聲台灣動畫打敗日本動漫　閻奕格：嚇壞了

▲《2049+絕處逢聲》首播觀看次數成績亮眼。（圖／myVideo提供）
▲《2049+絕處逢聲》首播觀看次數成績亮眼。（圖／myVideo提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-10 00:00:00

myVideo《2049+絕處逢聲》是台灣首部與影集同名IP的動畫影集，該影集上週首播，空降myVideo戲劇榜第二名，僅次於夯劇《茶金》，點閱超越在該平台播出的最新跟播動漫，閻奕格聽聞影集點閱好成績直喊：「嚇壞了，值得開香檳慶祝！」首播當晚，她工作一結束立刻衝回家看，認為此次配音動畫有助於詮釋日後歌曲的養分。木木林葦妮則說，「看到動畫影集介紹上出現自己名字，非常開心。」她又說：「爸媽是我的最佳應援團，首播時間一到，準時打開電腦收看，甚至把觀看畫面傳到家中群組。」她笑喊：「爸媽應該有為我感到驕傲吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲閻奕格獻聲動畫網路點閱有好成績。（圖／myVideo提供）
▲閻奕格獻聲動畫網路點閱有好成績。（圖／myVideo提供）
▲林哲熹獻聲動畫網路點閱有好成績。（圖／myVideo提供）
▲林哲熹獻聲動畫網路點閱有好成績。（圖／myVideo提供）
台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君指出：「《2049+絕處逢聲》融合男性觀眾喜歡的未來機甲元素、具接地氣的台灣宮廟文化、深受年輕人歡迎的林哲熹、閻奕格、木木林葦妮等藝人配音，以及可自主選擇劇情發展，是吸引觀眾喜愛台灣原生的本土動畫作品之一。」她並表示：「myVideo致力於以行動扶持台灣影視產業，除《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》等影集外，動漫族群需求也是我們所在乎的，希望透過myVideo出品《2049+絕處逢聲》，讓觀眾知曉台灣製作團隊也有能力製作出國際水準的動畫影集！」

該影集林哲熹與閻奕格參與歌舞大賽，並搭配著官將首機甲演出，聲光、娛樂效果十足，林哲熹形容這場歌舞大賽：「當一個人在做自己喜歡事，全心全意投入散發著迷人光芒模樣，是最迷人之處！」而閻奕格獻聲的女主角夏雨甚至要透過直播來號召觀眾應援，她笑喊日常直播時，家中愛貓很愛把屁股放在她前面，甚至霸屏她的手機，「網友都很期待我兒子來搗蛋，每次直播都會留言問我兒子怎麼還沒出現，簡直搶走了媽媽我的風采」！

▲《2049+絕處逢聲》由閻奕格獻聲女主角夏雨。（圖／myVideo提供）
▲《2049+絕處逢聲》由閻奕格獻聲女主角夏雨。（圖／myVideo提供）
▲《2049+絕處逢聲》宮廟少年阿威由林哲熹配音。（圖／myVideo提供）
▲《2049+絕處逢聲》宮廟少年阿威由林哲熹配音。（圖／myVideo提供）
該角在影集中能歌善舞，還得自己擔任直播主持人，任何狀況都要Hold住，閻奕格透露近期有與好友錄製Podcast，笑言：「自己私下很害羞，一不小心就成為句點王，當主持人後，開始很尊敬主持人，被來賓句點時，就要開始想下一句要怎麼接，填滿凝結的氣氛。」

動畫影集《2049+絕處逢聲》描述宮廟少年阿威（林哲熹配音），在爺爺急需醫藥費之際，發現成為釘子戶的好處；為了向建商謀取暴利，他決定與反對社區改建的女孩夏雨（閻奕格配音）合作，將爺爺留下的宮廟申請為古蹟。他們展開行動，以祖傳的官將首機甲參加全球歌舞大賽，一場場華麗而奇特的表演吸引了群眾關注，阿威與夏雨的感情也日漸升溫，並陷入了親情、友情甚至是愛情的掙扎。該影集每週六晚上十點於myVideo首播。

▲《2049+絕處逢聲》故事背景設定在未來世界。（圖／myVideo提供）
▲《2049+絕處逢聲》故事背景設定在未來世界。（圖／myVideo提供）
此外，繼去年台灣大哥大myVideo和七十六号原子以共同出品的《76號恐怖書店之恐懼罐頭》拿下「2020 The Asian Academy Creative Awards」（2020亞洲影藝創意大獎）的「The Best Single-Drama/TVMovie Awards」（最佳單元劇/電視電影獎），今年再度由台灣大哥大myVideo和七十六号原子出品，由莫子儀、黃瀞怡、程予希等主演的女性心理犯罪影集《追兇500天》拿下同個獎項，也是《2021亞洲影藝創意大獎》中唯一獲獎台灣作品，再度獲得國際肯定myVideo推出優質台劇的精準眼光！（編輯：楊穎軒）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.5%62.5%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀