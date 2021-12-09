確診者曾造訪！京站台北店今晚緊急閉館 遠雄廣場清消
35天的本土+0紀錄破功了嗎？京站時尚廣場今（9）日表示接獲北市衛生局通知，11/28週日有確診足跡到過京站台北店，已於今(9)日晚間18:00起至12/10(五)18:00暫停營業，全館閉店進行清潔消毒作業。汐止家樂福及遠雄廣場也接獲通知有確診者足跡，今晚關門後也將全面清潔消毒。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-09 18:48:37｜2021-12-09 19:33:09
京站表示，自疫情以來即重視場域的清潔衛生，持續每日進行公共區域清消作業。且全體員工施打疫苗情況，第一劑覆蓋率已達96%，完成兩劑接種達75%。針對今日突發事件，為確保全體員工及顧客安全，館方全體員工及專櫃同仁，將會進行全面快篩檢驗。
館方表示已積極配合政府相關部門規範及防疫措施，持續以最高規格進行防疫，將於清潔消毒完畢後於12/10(五)18:00再度恢復正常營業，盼提供消費者安心購物的場所。
另外，傳出確診者疑似南港、汐止三大賣場！汐止家樂福表示稍候將閉店消毒，店內員工皆有做好安全防護，待消毒完成後恢復營業。而汐止遠雄廣場回覆，已經向衛生局確認，確診者足跡確實在11月28日造訪，今晚閉店後會進行全館大消毒，進行全面的清潔。不過明天正常營業
※【NOWnews 今日新聞
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