高捷岡山路竹延伸線機電系統工程啟動 拚2027年1車到底
高捷岡山路竹延伸線RK1M01標機動系統統包工程今（9）日簽約啟動，副市長林欽榮代表市府簽約，林欽榮表示捷運延伸線是高雄科技S廊帶交通主軸動能，也將服務岡山路竹35萬鄉親及約7.5萬進駐人口，連同紅線小港林園線，預計最快2027年底可一車到底。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-12-09 21:30:00
林欽榮指出，岡山路竹延伸線是地方所期盼，議會也給予大力支持；總統蔡英文去年9月也親自巡視，整條系統有約270億元的經費已正式核定，其中機電系統經費為125億。
林欽榮說，岡山路竹延伸線的8個車站，只剩RK7和RK8需環評，市府統採1次發包、8個站1次到位「一車到底」的方式發包，是很聰明的策略，由台灣進行誇國整合，市府也承諾國發會，希望爾後捷運系統的帶動，部分採購能有國產國製的能力。
林欽榮表示，推動捷運建設除了期程，還要特別注意工安及敦親睦鄰。此外，市府對捷運沿線聯合開發亦相當重視，將積極推動聯合開發工作，結合民間資源共同投資地方，繁榮地方經濟發展。
岡山路竹延伸線RK1M01標機動系統統包工程由新加坡科技電子和韓國現代樂鐵公司團隊得標，今日簽約典禮，新加坡及韓國駐台副代表，議員邱俊憲及高閔琳，以及岡山、路竹、湖內區等地方人士均到場共襄盛舉。捷運局長吳義隆表示，未來捷運局將責成統包商團隊秉持一貫專業精神與態度，以功能、品質、安全為基礎，展現高度執行力將最好的捷運建設帶給高雄，共同為高雄的發展努力，使岡山路竹延伸線機電系統統包工程能如期如質完工，提供市民便捷舒適的大眾運輸服務。